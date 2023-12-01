Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Кноттен – 2-я, Арнеклейв – 3-я
Французская биатлонистка Лу Жанмонно лидирует в зачете спринтов на Кубке мира.
Кубок мира по биатлону-2023/24
Женщины
Зачет спринтов
После 1 гонок из 7
1. Лу Жанмонно (Франция) – 90
2. Каролине Кноттен (Норвегия) – 75
3. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 60
4. Франциска Пройс (Германия) – 50
5. Ванесса Фойгт (Германия) – 45
6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 40
7. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 36
8. Жилонн Гигонна (Франция) – 34
9. Лиза Виттоцци (Италия) – 32
10. Муна Брурссон (Швеция) – 31