Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Кноттен – 2-я, Арнеклейв – 3-я

Французская биатлонистка Лу Жанмонно лидирует в зачете спринтов на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2023/24

Женщины

Зачет спринтов

После 1 гонок из 7

1. Лу Жанмонно (Франция) – 90

2. Каролине Кноттен (Норвегия) – 75

3. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 60

4. Франциска Пройс (Германия) – 50

5. Ванесса Фойгт (Германия) – 45

6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 40

7. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 36

8. Жилонн Гигонна (Франция) – 34

9. Лиза Виттоцци (Италия) – 32

10. Муна Брурссон (Швеция) – 31