Кубок мира. Спринт. Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход, Йоханнес Бо проиграл 11 секунд, Самуэльссон – 20

Норвежец Йоханнес Дале показал лучший лыжный ход в спринте на этапе КМ в Хохфильцене.

мира по биатлону-2023/24

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. -Шевдал (Норвегия) – 22.15,7

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 11,0

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 20,0

4. Кристиансен (Норвегия) – 26,7

5. Тарьей Бо (Норвегия) – 31,5

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 31,7

7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 38,8

8. (Германия) – 39,2

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 40,5

10. Йоханнес Кюн (Германия) – 41,3

11. -Майе (Франция) – 44,2

12. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 49,3

Скорострельность

1. Адам Раннелс (Канада) – 44,4 (1)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,3 (2)

3. Юстус Штрелов (Германия) – 47,0 (0)

4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 47,5 (2)

5. Эрик Перро (Франция) – 47,7 (1)

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 48,0 (0)...

9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 49,1 (1)

10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 49,3 (0)...

12. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50,4 (1)...

18. Тарьей Бо (Норвегия) – 52,3 (0)...

47. Йоханнес Бо (Норвегия) – 57,8 (3)