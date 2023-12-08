Кубок мира. Спринт. Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход, Йоханнес Бо проиграл 11 секунд, Самуэльссон – 20
Норвежец Йоханнес Дале показал лучший лыжный ход в спринте на этапе КМ в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2023/24
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 22.15,7
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 11,0
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 20,0
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 26,7
5. Тарьей Бо (Норвегия) – 31,5
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 31,7
7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 38,8
8. Бенедикт Долль (Германия) – 39,2
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 40,5
10. Йоханнес Кюн (Германия) – 41,3
11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 44,2
12. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 49,3
Скорострельность
1. Адам Раннелс (Канада) – 44,4 (1)
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,3 (2)
3. Юстус Штрелов (Германия) – 47,0 (0)
4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 47,5 (2)
5. Эрик Перро (Франция) – 47,7 (1)
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 48,0 (0)...
9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 49,1 (1)
10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 49,3 (0)...
12. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50,4 (1)...
18. Тарьей Бо (Норвегия) – 52,3 (0)...
47. Йоханнес Бо (Норвегия) – 57,8 (3)