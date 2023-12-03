Эдуард Латыпов: «Посвящаю победу семье – жене, дочкам, родителям. Они очень сильно болеют и переживают за меня»

Эдуард Латыпов посвятил победу в масс-старте на Кубке России своей семье.

– Посвящаю эту победу семье: жене Дарье, доченькам Виктории и Арише. Семья большая! Родителям тоже, всем, кто за меня болеет и переживает. Стараюсь радовать их каждую гонку.

Они очень сильно болеют и переживают за меня. Они расстраиваются, если у меня не получается. Даже больше меня переживают.

Они принимают даже ближе к сердцу, думая, как мне тут тяжело. Но мы привыкаем ко всему, стараемся анализировать неудачи и работать дальше.

– Старшая дочь смотрит, как ты выступаешь?

– Да. Когда не в садике, то смотрит. Может позвонить и спросить: «Каким приехал?», ха-ха. Просит показать медали.

– Что привозишь ей с этапов Кубка России?

– Подарочные сувениры, которые дают здесь. Могу привезти букет, если успеваю. Ей нравится, – сказал трехкратный призер Олимпийских игр.