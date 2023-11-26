Светлана Слепцова: «Стрельба Белько – это укор нашим биатлонистам. У белорусов сильная и конкурентная команда»

Теги Светлана Слепцова сборная России Кубок России сборная Беларуси Антон Смольский Павел Белько Биатлон

Светлана Слепцова назвала стрельбу Павла Белько укором российским биатлонистам.

Белько, выступающий за Беларусь, бежал четвертый этап в смешанной эстафете на Кубке России. Белорусская команда в итоге заняла второе место, победила сборная Свердловской области. 

«Начало сезона, была яркая борьба. Стрельба Белько – это укор нашим. Без Смольского они могли и выиграть. У них сильная и конкурентная команда.

На Кубке России много команд участвует, нам такие соревнования нужны, чтобы развивать российский биатлон, потому что скоро мы попадем на Кубок мира», – сказала олимпийская чемпионка Ванкувера-2010. 

6 комментариев

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starichok77
это укор не спортсменам, а тренерам по стрельбе в первую очередь!
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тоторо
умница ты вспомни как ты стреляла экспертка млин
+3
-2
+1
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