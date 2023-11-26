Светлана Слепцова: «Стрельба Белько – это укор нашим биатлонистам. У белорусов сильная и конкурентная команда»
Светлана Слепцова назвала стрельбу Павла Белько укором российским биатлонистам.
Белько, выступающий за Беларусь, бежал четвертый этап в смешанной эстафете на Кубке России. Белорусская команда в итоге заняла второе место, победила сборная Свердловской области.
«Начало сезона, была яркая борьба. Стрельба Белько – это укор нашим. Без Смольского они могли и выиграть. У них сильная и конкурентная команда.
На Кубке России много команд участвует, нам такие соревнования нужны, чтобы развивать российский биатлон, потому что скоро мы попадем на Кубок мира», – сказала олимпийская чемпионка Ванкувера-2010.
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