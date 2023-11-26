Светлана Слепцова назвала стрельбу Павла Белько укором российским биатлонистам.

Белько, выступающий за Беларусь, бежал четвертый этап в смешанной эстафете на Кубке России. Белорусская команда в итоге заняла второе место, победила сборная Свердловской области.

«Начало сезона, была яркая борьба. Стрельба Белько – это укор нашим. Без Смольского они могли и выиграть. У них сильная и конкурентная команда.

На Кубке России много команд участвует, нам такие соревнования нужны, чтобы развивать российский биатлон, потому что скоро мы попадем на мира», – сказала олимпийская чемпионка Ванкувера-2010.