«Понимание друг друга в сексе – это реально тонкая материя». Логинов ответил на вопросы флеш-интервью

Теги сборная России Александр Логинов Андрей Романов Биатлон

Александр Логинов ответил на вопросы флеш-интервью о сексе, спорте и смерти.

Интервью с чемпионом мира по биатлону опубликовано в телеграм-канале корреспондента «Матч ТВ» Андрея Романова.

– Спорт – это страдание или счастье?

– Слишком, скажем так, большие потери – потом с возрастом это осознаешь. Очень много проблем вылазит, прекрасно понимаешь, чем ты жертвуешь, сколько ты времени и сил потратил на это. Поэтому я, наверное, все-таки думаю, что больше страдание.

– Что главное в сексе?

– Понимание друг друга, взаимосвязь. Это вот реально такая тонкая материя, которая должна быть. Если ее не будет, конечно, не будет, мне кажется, никакого удовольствия.

– Смерть – это конец или переход во что-то иное?

– Надеюсь, что переход. Буду надеяться, что это будет как в фильме «Мачо и ботан», когда они там танцевали после каких-то веществ и один был в розовых цветах – Ченнинг Татум. А у Джоны Хилла, по-моему, там где-то какие-то черные хмурые тучи и тому подобное. Я вот надеюсь, что я буду там, с той стороны, ха-ха, – сказал Логинов.

2 комментария

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Влад Безруков
Какой биатлон сейчас в стране, такие и вопросы
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Гамарджоба Генацвале
Биатлон - это как секс, если не попал, то скорость уже не поможет.
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