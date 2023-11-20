Губерниев о Кубке МЛКБ: «С учетом политической повестки эти старты жизненно необходимы российско‑белорусскому биатлону, чтобы мы доказывали жизнеспособность»

Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев сборная Беларуси жен сборная Беларуси Политика Международная лига клубного биатлона Биатлон

Дмитрий Губерниев объяснил необходимость лиги клубного биатлона.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с участием россиян и белорусов.

«Два дня, которые потрясли биатлонный мир. В Ханты‑Мансийске всё получилось по полной программе: и борьба, и характер, и стремление спортсменов. Контактные гонки были необходимы, чтобы вкатиться в сезон.

Мы видим, какую невероятную прыть показывают белорусы. Все это сильно добавляет перца. Фантастическая борьба говорит о том, что в этом сезоне всем будет жарко и нескучно.

С учетом нынешней политической повестки именно эти старты жизненно необходимы и России, и российско‑белорусскому биатлону, чтобы мы показывали и доказывали свою жизнеспособность», – сказал комментатор Губерниев.

«Во-о-от такая пачка денег!» и бесплатный чай: как там новый турнир в биатлоне?

7 комментариев

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Andreir888
А что это за российско-белорусский биатлон? Есть сборная России по биатлону и сборная Белоруссии по биатлону, и не надо всё мешать в одну кучу...А то так можно дойти до некой сборной СНГ+ примкнувших Никарагуа, Ирана, Эритреи etc....по биатлону
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Ксения Бьорндален
Спорт же вне политики, а, Майонез?
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Comeon!
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Непросто росбиатлону доказывать свою жизнеспособность на фоне Антона и Анны. А с другой стороны есть стимул, все не баклуши бить среди других россиян на КР и ЧР.
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Viks
18-19 ноября в Ханты-Мансийске проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с участием россиян и белорусов. === проходил первый кубок российско-беларуской лиги Индивидуального биатлона. Все вещи необходимо называть правильными именами.
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Viks
эти старты жизненно необходимы и России, и российско‑белорусскому биатлону === Эти старты жизненно необходимы для щелчка по носу Майгурова, только и всего.
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Геннадий Томилин
Какие конкретно клубы участвовали?
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Comeon!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Andreir888
А что это за российско-белорусский биатлон? Есть сборная России по биатлону и сборная Белоруссии по биатлону, и не надо всё мешать в одну кучу...А то так можно дойти до некой сборной СНГ+ примкнувших Никарагуа, Ирана, Эритреи etc....по биатлону
Ну хочется Гу. и другим россиянам примазаться к успешному бел. биатлону. Как хочется Тарпищеву примазаться к успешному бел. теннису. Хочется.
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