Губерниев о Кубке МЛКБ: «С учетом политической повестки эти старты жизненно необходимы российско‑белорусскому биатлону, чтобы мы доказывали жизнеспособность»

Дмитрий Губерниев объяснил необходимость лиги клубного биатлона.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с участием россиян и белорусов.

«Два дня, которые потрясли биатлонный мир. В Ханты‑Мансийске всё получилось по полной программе: и борьба, и характер, и стремление спортсменов. Контактные гонки были необходимы, чтобы вкатиться в сезон.

Мы видим, какую невероятную прыть показывают белорусы. Все это сильно добавляет перца. Фантастическая борьба говорит о том, что в этом сезоне всем будет жарко и нескучно.

С учетом нынешней политической повестки именно эти старты жизненно необходимы и России, и российско‑белорусскому биатлону, чтобы мы показывали и доказывали свою жизнеспособность», – сказал комментатор Губерниев.

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