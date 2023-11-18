Александр Логинов: «Призовые не были основной причиной выступать на Кубке МЛКБ. Сюда приехали все сильнейшие, это полноценный старт»

Теги сборная России Александр Логинов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Александр Логинов заявил, что решил принять участие в Кубке МЛКБ не из-за призовых.

Чемпион мира 2020 года занял 13-е место в масс-старте Лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

«Сюда приехали все сильнейшие, поэтому это уже более чем полноценный старт», – сказал Логинов.

«Для меня призовые не были основной причиной выступать на этих соревнованиях», – добавил биатлонист.

Логинов также заявил, что морально готов к новому сезону и попытается выступать по максимуму на всех соревнованиях.

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