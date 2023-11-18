Александр Логинов: «Призовые не были основной причиной выступать на Кубке МЛКБ. Сюда приехали все сильнейшие, это полноценный старт»
Александр Логинов заявил, что решил принять участие в Кубке МЛКБ не из-за призовых.
Чемпион мира 2020 года занял 13-е место в масс-старте Лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.
«Сюда приехали все сильнейшие, поэтому это уже более чем полноценный старт», – сказал Логинов.
«Для меня призовые не были основной причиной выступать на этих соревнованиях», – добавил биатлонист.
Логинов также заявил, что морально готов к новому сезону и попытается выступать по максимуму на всех соревнованиях.
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