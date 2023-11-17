Гренландские биатлонисты впервые выступят в эстафетной дисциплине на Кубке мира. Укалек и Сондре Слеттемарк пробегут сингл-микст

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Гренландские биатлонисты впервые выступят в эстафетной дисциплине на Кубке мира.

Как сообщает Nordic Magazine, 25 ноября Укалек Слеттемарк и ее брат Сондре пробегут сингл-микст на первом этапе в шведском Эстерсунде.

Отмечается, что ранее гренландцы лишь раз участвовали в этой гонке на юниорских соревнованиях.

«Я очень рада и надеюсь, что в будущем мы сможем выступать еще чаще», – сказала Укалек Слеттемарк, которая является чемпионкой мира 2019 года среди юниорок.

«Название нашей страны – кликбейт». Единственная в мире биатлонистка из Гренландии (с голубыми волосами)

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