Турнир в Шушене. Арнеклейв выиграла масс-старт, Юхансен – 2-я, Виттоцци – 3-я, Тандревольд – 4-я, Давидова – 27-я

Теги сборная Германии жен сборная Норвегии жен результаты сборная Италии жен сборная Чехии жен масс-старт (жен) Лиза Виттоцци гонки в Шушене Ингрид Ланмарк Тандревольд Янина Хеттих-Вальц Маркета Давидова Марте Крoкстад Юхансен Каролине Кноттен Ванесса Фойгт Йенни Энодд Юни Арнеклейв Марен Киркеэйде Биатлон

Норвежская биатлонистка Юни Арнеклейв выиграла масс-старт на турнире в Шушене.

Открытие сезона в Шушене

Шушен, Норвегия

Масс-старт

Женщины

1. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 37.48,3 (1)

2. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 1,9 (1)

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 10,5 (0)

4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 17,7 (3)

5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 22,3 (2)

6. Ванесса Фойгт (Германия) – 28,8 (0)

7. Йенни Энодд (Норвегия) – 40,0 (1)

8. Марит Скоган (Норвегия) – 52,8 (1)

9. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 54,0 (1)

10. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.05,2 (2)...

27. Маркета Давидова (Чехия) – 2.27,3 (5)

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