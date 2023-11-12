Турнир в Шушене. Арнеклейв выиграла масс-старт, Юхансен – 2-я, Виттоцци – 3-я, Тандревольд – 4-я, Давидова – 27-я
Норвежская биатлонистка Юни Арнеклейв выиграла масс-старт на турнире в Шушене.
Шушен, Норвегия
Масс-старт
Женщины
1. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 37.48,3 (1)
2. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 1,9 (1)
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 10,5 (0)
4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 17,7 (3)
5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 22,3 (2)
6. Ванесса Фойгт (Германия) – 28,8 (0)
7. Йенни Энодд (Норвегия) – 40,0 (1)
8. Марит Скоган (Норвегия) – 52,8 (1)
9. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 54,0 (1)
10. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.05,2 (2)...
27. Маркета Давидова (Чехия) – 2.27,3 (5)
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