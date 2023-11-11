Турнир в Шушене. Виттоцци выиграла спринт, Тандревольд – 2-я, Давидова – 3-я, Хеттих-Вальц – 10-я

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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграла спринт на турнире в Шушене.

Открытие сезона

Шушен, Норвегия

Женщины

Спринт

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 22.21,7 (1)

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 3,1 (2)

3. Маркета Давидова (Чехия) – 4,9 (1)

4. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 49,4 (2)

5. Фрида Доккен (Норвегия) – 1.06,9 (0)

6. Наталия Сидорович (Польша) – 1.13,3 (1)

7. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.14,2 (3)

8. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.14,5 (3)

9. Лотте Лие (Бельгия) – 1.25,7 (2)

10. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.27,4 (1)

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1 комментарий

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Глеб Вихрев
Все кроме Тандре пешком шли
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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