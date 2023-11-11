Турнир в Шушене. Виттоцци выиграла спринт, Тандревольд – 2-я, Давидова – 3-я, Хеттих-Вальц – 10-я
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграла спринт на турнире в Шушене.
Шушен, Норвегия
Женщины
Спринт
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 22.21,7 (1)
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 3,1 (2)
3. Маркета Давидова (Чехия) – 4,9 (1)
4. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 49,4 (2)
5. Фрида Доккен (Норвегия) – 1.06,9 (0)
6. Наталия Сидорович (Польша) – 1.13,3 (1)
7. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.14,2 (3)
8. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.14,5 (3)
9. Лотте Лие (Бельгия) – 1.25,7 (2)
10. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.27,4 (1)
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