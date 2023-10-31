Юрий Каминский: «В IBU и FIS руководят люди, которые представляют не совсем лыжные страны, поэтому политические интересы становятся главенствующими»

Теги Кубок мира лыжные гонки IBU FIS сборная Норвегии жен сборная Италии Юрий Каминский Доротея Вирер Политика Биатлон

Тренер Юрий Каминский отметил, что FIS и IBU руководят люди не из лыжных стран.

– Недавно FIS продлила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований. Все давно ругают IBU за антироссийскую позицию, а получается, что FIS в этом плане ничуть не лучше. Для вас это стало сюрпризом?

– Так оно и есть. Получается странная ситуация, что в IBU, что в FIS. Там руководят люди, которые представляют не совсем лыжные страны, в том числе из Центральной Европы. Представительство чисто лыжных даже скандинавских стран за последнее время сократилось. Я не говорю о том, что вывели из управления россиян. Это приводит к тому, что околоспортивные политические интересы становятся главенствующими.

Я не очень понимаю, когда сделали одинаковые дистанции для мужчин и женщин. Фактически это неравенство, потому что по времени женщины будут значительно дольше преодолевать аналогичную дистанцию. В чем равенство?

В ответ получили низкую смотрибельность соревнований, потому что у женщин только начала формироваться элита из разных стран, которая между собой борется, а эти изменения опять дают преимущество норвежцам. В разных комитетах собрано достаточно много норвежцев. Наверное, они продавили это решение.

– Чем им это выгодно?

– В прошлом сезоне явно наметилось несколько норвежек, которые в стандартных дисциплинах не очень ярко заявляли о себе, а на более длинных дистанциях проявляли себя лучше. Норвежцы об этом подумали и поддержали это движение. А так все идут по одному и тому же пути.

Я восхищен Доротеей Вирер, которая сказала, что спорт не должен разделять людей ещё больше, а получается наоборот. Люди у нас еще могут поехать за границу в отпуск или на курорт, а спорт вообще закрыли. Получается, что разделяют людей еще больше.

Отрадно, что некоторые великие спортсмены это не поддерживают. Они понимают лучше многих суть спорта и то, что это невыгодно для спорта со стратегических позиций его развития, – сказал Каминский.

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2 комментария

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GtSwan
Так деятели из лыжных стран (тех же скандинавских) того же мнения (общеевропейской официальной позиции) по политическим вопросам.
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Глеб Вихрев
Ну если Швеция не лыжная и не биатлонная страна тогда г-н Каминский вообще неуч ибо эти организации возглавляют именно шведы.
0
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0
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