Юрий Каминский: «В IBU и FIS руководят люди, которые представляют не совсем лыжные страны, поэтому политические интересы становятся главенствующими»

Тренер Юрий Каминский отметил, что FIS и IBU руководят люди не из лыжных стран.

– Недавно FIS продлила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований. Все давно ругают за антироссийскую позицию, а получается, что FIS в этом плане ничуть не лучше. Для вас это стало сюрпризом?

– Так оно и есть. Получается странная ситуация, что в IBU, что в FIS. Там руководят люди, которые представляют не совсем лыжные страны, в том числе из Центральной Европы. Представительство чисто лыжных даже скандинавских стран за последнее время сократилось. Я не говорю о том, что вывели из управления россиян. Это приводит к тому, что околоспортивные политические интересы становятся главенствующими.

Я не очень понимаю, когда сделали одинаковые дистанции для мужчин и женщин. Фактически это неравенство, потому что по времени женщины будут значительно дольше преодолевать аналогичную дистанцию. В чем равенство?

В ответ получили низкую смотрибельность соревнований, потому что у женщин только начала формироваться элита из разных стран, которая между собой борется, а эти изменения опять дают преимущество норвежцам. В разных комитетах собрано достаточно много норвежцев. Наверное, они продавили это решение.

– Чем им это выгодно?

– В прошлом сезоне явно наметилось несколько норвежек, которые в стандартных дисциплинах не очень ярко заявляли о себе, а на более длинных дистанциях проявляли себя лучше. Норвежцы об этом подумали и поддержали это движение. А так все идут по одному и тому же пути.

Я восхищен Доротеей Вирер, которая сказала, что спорт не должен разделять людей ещё больше, а получается наоборот. Люди у нас еще могут поехать за границу в отпуск или на курорт, а спорт вообще закрыли. Получается, что разделяют людей еще больше.

Отрадно, что некоторые великие спортсмены это не поддерживают. Они понимают лучше многих суть спорта и то, что это невыгодно для спорта со стратегических позиций его развития, – сказал .