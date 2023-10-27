Владимир Драчев: «Маматов – настоящий мастер своего дела. Его подсказки помогали нам работать лучше»

Владимир Драчев назвал Виктора Маматова мастером своего дела.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону ушел из жизни в возрасте 86 лет.

«Это наставник, человек, который лично мне много помог и другим помогал как специалист высокого класса в биатлоне. Настоящий мастер своего дела, хоть он и давно выступал, еще с боевой винтовкой, но тем не менее грамотно мог подсказать спортсменам их ошибки на рубеже.

Вся его работа очень помогала, и даже просто нахождение на рубеже и его подсказки помогали нам работать лучше, более качественно.

Как человек он был очень коммуникабельным, всегда помогал, старался сделать много таких полезных, хороших комплиментов, чтобы поднять нам настроение перед стартом.

И учитывая, что он был функционером в Олимпийском комитете России и Международном союзе биатлонистов, он много сделал для развития биатлона в России и за рубежом», – сказал четырехкратный чемпион мира.

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