Владимир Драчев: «Маматов – настоящий мастер своего дела. Его подсказки помогали нам работать лучше»

Теги Владимир Драчев Виктор Маматов Биатлон

Владимир Драчев назвал Виктора Маматова мастером своего дела.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону ушел из жизни в возрасте 86 лет.

«Это наставник, человек, который лично мне много помог и другим помогал как специалист высокого класса в биатлоне. Настоящий мастер своего дела, хоть он и давно выступал, еще с боевой винтовкой, но тем не менее грамотно мог подсказать спортсменам их ошибки на рубеже.

Вся его работа очень помогала, и даже просто нахождение на рубеже и его подсказки помогали нам работать лучше, более качественно.

Как человек он был очень коммуникабельным, всегда помогал, старался сделать много таких полезных, хороших комплиментов, чтобы поднять нам настроение перед стартом.

И учитывая, что он был функционером в Олимпийском комитете России и Международном союзе биатлонистов, он много сделал для развития биатлона в России и за рубежом», – сказал четырехкратный чемпион мира.

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