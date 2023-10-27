Ольга Зайцева: «Виктор Маматов очень по-доброму ко мне относился. Всегда буду его помнить»

Теги Анна Богалий Ольга Зайцева Виктор Маматов сборная СССР ТАСС Биатлон

Ольга Зайцева поделилась воспоминаниями о Викторе Маматове.

Двукратный олимпийский чемпион ушел из жизни сегодня, ему было 86 лет. 

«Виктора Федоровича я знала и как руководителя, и как тренера. Воспринимала его как наставника. Хороший, умный человек. Мы были у него на дне рождения с Анной Богалий, поздравляли его. Родной человек ушел.

Он очень умный был, рассказывал, как тренироваться, очень по-доброму ко мне относился. Всегда буду его помнить.

Уходят наши легенды, ушел человек с большой буквы, всегда буду его помнить.

Знаю, он хотел написать книжку, наверное, не успел, мы бы ее читали», – рассказала Зайцева

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