Ольга Зайцева: «Виктор Маматов очень по-доброму ко мне относился. Всегда буду его помнить»

Ольга Зайцева поделилась воспоминаниями о Викторе Маматове.

Двукратный олимпийский чемпион ушел из жизни сегодня, ему было 86 лет.

«Виктора Федоровича я знала и как руководителя, и как тренера. Воспринимала его как наставника. Хороший, умный человек. Мы были у него на дне рождения с Анной Богалий, поздравляли его. Родной человек ушел.

Он очень умный был, рассказывал, как тренироваться, очень по-доброму ко мне относился. Всегда буду его помнить.

Уходят наши легенды, ушел человек с большой буквы, всегда буду его помнить.

Знаю, он хотел написать книжку, наверное, не успел, мы бы ее читали», – рассказала .

«Он из поколения, когда не быть лучшим в мире было стыдно». Умер Виктор Маматов – провожает Александр Тихонов