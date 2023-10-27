Матыцин о Маматове: «Горько осознавать, что уходят наши учителя, те, кто всегда был примером честности, искренности и трудолюбия»

Теги Виктор Маматов Олег Матыцин Министерство спорта России сборная СССР ТАСС Биатлон

Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Маматова.

«Сегодня ушел из жизни выдающийся биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Федорович Маматов.

Горько осознавать, что уходят наши учителя, те, кто всегда был примером честности, искренности и трудолюбия.

После окончания спортивной карьеры Виктор Федорович занимался преподавательской деятельностью, популяризировал биатлон, работал на благо отечественного спорта. Это и есть наша история, наш фундамент, на котором мы продолжаем выстраивать современную систему спорта.

Его уход – это большая потеря для всего спортивного сообщества.

Выражаю искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам Виктора Федоровича, Союзу биатлонистов России. Это большая утрата для всей спортивной семьи», – сказал министр спорта РФ. 

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3 комментария

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начинающий любитель
Матыцину - Не забыть бы ушедших учителей. Пусть соревнования в их Память остаются. А то уйдет Учитель и соревнования на его Приз уйдут
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JL JL
Лучше бы промолчал, а, вот не этот бездарный, формальный, бездушный текст подписывал.
Ииди свои жалкие методички выдавай на гора.
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Viks
Горько осознавать, что уходят наши учителя" --- Он и тебя учил? Работать с торговой мафией на Черкизоне...
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