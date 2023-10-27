Матыцин о Маматове: «Горько осознавать, что уходят наши учителя, те, кто всегда был примером честности, искренности и трудолюбия»

Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Маматова.

«Сегодня ушел из жизни выдающийся биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Федорович Маматов.

Горько осознавать, что уходят наши учителя, те, кто всегда был примером честности, искренности и трудолюбия.

После окончания спортивной карьеры Виктор Федорович занимался преподавательской деятельностью, популяризировал биатлон, работал на благо отечественного спорта. Это и есть наша история, наш фундамент, на котором мы продолжаем выстраивать современную систему спорта.

Его уход – это большая потеря для всего спортивного сообщества.

Выражаю искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам Виктора Федоровича, биатлонистов России. Это большая утрата для всей спортивной семьи», – сказал министр спорта РФ.