Матыцин о Маматове: «Горько осознавать, что уходят наши учителя, те, кто всегда был примером честности, искренности и трудолюбия»
Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Маматова.
«Сегодня ушел из жизни выдающийся биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Федорович Маматов.
Горько осознавать, что уходят наши учителя, те, кто всегда был примером честности, искренности и трудолюбия.
После окончания спортивной карьеры Виктор Федорович занимался преподавательской деятельностью, популяризировал биатлон, работал на благо отечественного спорта. Это и есть наша история, наш фундамент, на котором мы продолжаем выстраивать современную систему спорта.
Его уход – это большая потеря для всего спортивного сообщества.
Выражаю искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам Виктора Федоровича, Союзу биатлонистов России. Это большая утрата для всей спортивной семьи», – сказал министр спорта РФ.
Ииди свои жалкие методички выдавай на гора.