Глава Международного союза биатлонистов Далин выразил соболезнования в связи с уходом Виктора Маматова

Теги IBU Виктор Маматов Олле Далин сборная СССР ТАСС Биатлон

Глава Международного союза биатлонистов почтил память Виктора Маматова.

Маматов ушел из жизни в возрасте 86 лет. 

«IBU очень опечален известием о том, что бывший вице-президент организации Виктор Маматов ушел из жизни.

Виктор был чрезвычайно увлечен биатлоном и внес весомый вклад в вид спорта за время своей блестящей карьеры спортсмена, тренера, вице-президента IBU, Союза биатлонистов России и Олимпийского комитета России.

Двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира, он впоследствии стал успешным тренером сборной СССР, а позже внес важный вклад в основание и успешное развитие IBU.

Виктор пользовался всеобщим уважением и симпатией в биатлонной семье. Наши мысли с его семьей и друзьями в это трудное время», – сказал глава IBU Олле Далин. 

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3 комментария

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krokodilych
Ответ VDX00
Лицемер
Это не он лицемер, это вы баклажан.
+7
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rashnew
опять личный звонок был Далену? Где официальный пресс-релиз от IBU?
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