Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет в Ханты-Мансийске 18-19 ноября. Ожидается участие около 120 биатлонистов

Теги сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен сборная Беларуси Центр имени А.Филипенко (Ханты-Мансийск) Международная лига клубного биатлона Биатлон

Новый клубный турнир по биатлону пройдет в ноябре в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщил руководитель организации «ЮграМегаСпорт» Артем Сухорущенко.

«Мероприятие включено в единый календарный план.

19 октября президент Российской Федерации Владимир Путин на международном форуме «Россия – спортивная держава» отметил, что в стране будет увеличиваться количество проводимых турниров по различным видам спорта, как общероссийских, так и международных.

Одним из таких турниров будет Кубок Международной лиги клубного биатлона, который пройдет в Ханты-Мансийске 18 и 19 ноября», – сказал Сухорущенко.

Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. Ожидается, что на турнире выступят около 120 биатлонистов из России и Беларуси, также идет работа по организации участия спортсменов из Китая и Монголии.

В программе турнира – четыре гонки. В первый день пройдут мужской и женский масс-старты, во второй – гонки преследования.

Победители гонок получат по 1 млн рублей, серебряные призеры – по 500 тысяч рублей, бронзовые – по 250 тысяч рублей.

41 комментарий

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bevooch
>Международная лига биатлона.
>Спортсмены из России, Беларуси. Ведутся переговоры со спортсменами Китая и Монголии.

Господи, как хорошо, что я живу в Сверхдержаве, которая положила конец однополярному миру.
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khinskiy
У нормальных людей праздник: биатлон приближается.
У активистов понос.
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штрафной круг
вроде простое соревнование, немного другой формат а сколько .вен льется от "комментаторов".
а в футболе есть турниры футбольных мам, представляете. там играют те у кого есть дети. и еще под сотню самых разных лиг турниров т.п. как и в хоккее и в баскетболе и т.д.
но стоило биатлону заявить простейший альтернативный старт как канонада разрывающихся пуканов понеслась по комментариям...
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Сергей
Ждём восторженных комментариев Майонеза
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volga_olga
Ответ Анатолий К
Трудно читать злопыхателей нашей Родины. Люди стараются организовать, а другие ищут повод всё испортить.
Другого не умеют.

А гонки будут интересными, если наши и белорусы сильнейшие побегут.
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Кори Тэйлор
Монголы сами хоть знают, что их на биатлонный турнир заявить хотят?
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Татьяна Бурова
Организаторам клубного биатлона не стоит обращать внимание на хейт от некоторых постоянных "критиканов". Нужно развивать это направление. И придумывать новые форматы.
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Анатолий К
Трудно читать злопыхателей нашей Родины. Люди стараются организовать, а другие ищут повод всё испортить.
+19
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Andrey Novikov
Ответ Oleg65
Можно корейцев позвать
Позвать можно всех - тебя, меня и других. Вопрос в другом, а оно тебе надо?
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Евгений Мешков
Ответ bevooch
>Международная лига биатлона. >Спортсмены из России, Беларуси. Ведутся переговоры со спортсменами Китая и Монголии. Господи, как хорошо, что я живу в Сверхдержаве, которая положила конец однополярному миру.
да вы ж мои масики, как без вас страдальцев то? жизнь как подвиг блин
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вас никто не держит. от слова совсем.
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Viks
"работа по организации участия" --- Запахло совком...
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Oleg65
Ответ naPmu3aH
ну да, ну да. И немцы и норвежцы, и французы могли бы поучаствовать в этом _клубном_ турнире, но ЕДИНСТВЕННАЯ проблема - самолеты в Россию не летают.... Я почему-то уверен что Лапшин совсем не идиот, и он хочет еще пожить в Корее с женой и дочерью - это наверняка лучше чем тренером в академии биатлона за 20к RUR в месяц или снайпером на СВО.
Насчет 20к в месяц смешно: индивидуальная тренировка со спортсменом уровня Лапшина в окрестностях Москвы стоит тысяч 5 за час. И очередь из любителей в сезон выстроится
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Oleg65
Ответ naPmu3aH
даже круглые от рождения в Красноярске глаза этого спортсмена не помогут сборной [Южной] Кореи (которая совсем вам не друг, в отличие от Северной, т.е. КНДР) поучаствовать в этой "биатлонной фиерии"...
При чем здесь сборная Кореи? Это клубный турнир. Клуб мог бы поучаствовать, вопрос денег (на дорогу) и целесообразности.
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Andrey Novikov
Ответ papadok
Ну не в десять, по нынешнему курсу раза в полтора, за первое место 15000 евро.
Ну ладно, в 1,5 но мест денежных маловато. Одних беларусов не меньше 3-х сильных, ну и пара беларусок.
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papadok
Ответ Andrey Novikov
Ага, все не захотят, когда в этом Кубке деньги получают 6, а на КМ 20. Да валюта на КМ тяжелее, там за победу раз в 10 больше дают.
Ну не в десять, по нынешнему курсу раза в полтора, за первое место 15000 евро.
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Andrey Novikov
Ответ papadok
Если так пойдёт дальше, наши топы однозначно не захотят возврата на международную арену. Где ещё им будут отстегивать по десять тысяч евро за бескомпромиссную борьбу с монголами и китайцами.
Ага, все не захотят, когда в этом Кубке деньги получают 6, а на КМ 20. Да валюта на КМ тяжелее, там за победу раз в 10 больше дают.
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papadok
Ответ catcher69
ты думаешь им каждый раз будут отстёгивать...??? пару раз оплатят а потом будут награждать борзыми щенками и самоварами...
А что, они на КМ на подиум чаще чем два раза попадали? У Латыпова ни одного золота в личных гонках на КМ.
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OnlyDendy
Ответ volga_olga
Другого не умеют. А гонки будут интересными, если наши и белорусы сильнейшие побегут.
А разница?
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тоторо
а как же Турки? они же тоже хотели
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Kycok Dobra
Это движение вперед, как и обещал Путин
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петрович сектор1
https://youtu.be/Z750e8J2EtE?si=zWoT44qM6VcswC9p
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fewral
И Монголии))))
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