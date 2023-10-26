Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет в Ханты-Мансийске 18-19 ноября. Ожидается участие около 120 биатлонистов

Новый клубный турнир по биатлону пройдет в ноябре в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщил руководитель организации «ЮграМегаСпорт» Артем Сухорущенко.

«Мероприятие включено в единый календарный план.

19 октября президент Российской Федерации Владимир Путин на международном форуме «Россия – спортивная держава» отметил, что в стране будет увеличиваться количество проводимых турниров по различным видам спорта, как общероссийских, так и международных.

Одним из таких турниров будет Кубок Международной лиги клубного биатлона, который пройдет в Ханты-Мансийске 18 и 19 ноября», – сказал Сухорущенко.

Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. Ожидается, что на турнире выступят около 120 биатлонистов из России и Беларуси, также идет работа по организации участия спортсменов из Китая и Монголии.

В программе турнира – четыре гонки. В первый день пройдут мужской и женский масс-старты, во второй – гонки преследования.

Победители гонок получат по 1 млн рублей, серебряные призеры – по 500 тысяч рублей, бронзовые – по 250 тысяч рублей.