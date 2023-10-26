Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет в Ханты-Мансийске 18-19 ноября. Ожидается участие около 120 биатлонистов
Новый клубный турнир по биатлону пройдет в ноябре в Ханты-Мансийске.
Об этом сообщил руководитель организации «ЮграМегаСпорт» Артем Сухорущенко.
«Мероприятие включено в единый календарный план.
19 октября президент Российской Федерации Владимир Путин на международном форуме «Россия – спортивная держава» отметил, что в стране будет увеличиваться количество проводимых турниров по различным видам спорта, как общероссийских, так и международных.
Одним из таких турниров будет Кубок Международной лиги клубного биатлона, который пройдет в Ханты-Мансийске 18 и 19 ноября», – сказал Сухорущенко.
Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. Ожидается, что на турнире выступят около 120 биатлонистов из России и Беларуси, также идет работа по организации участия спортсменов из Китая и Монголии.
В программе турнира – четыре гонки. В первый день пройдут мужской и женский масс-старты, во второй – гонки преследования.
Победители гонок получат по 1 млн рублей, серебряные призеры – по 500 тысяч рублей, бронзовые – по 250 тысяч рублей.
>Спортсмены из России, Беларуси. Ведутся переговоры со спортсменами Китая и Монголии.
Господи, как хорошо, что я живу в Сверхдержаве, которая положила конец однополярному миру.
У активистов понос.
а в футболе есть турниры футбольных мам, представляете. там играют те у кого есть дети. и еще под сотню самых разных лиг турниров т.п. как и в хоккее и в баскетболе и т.д.
но стоило биатлону заявить простейший альтернативный старт как канонада разрывающихся пуканов понеслась по комментариям...
А гонки будут интересными, если наши и белорусы сильнейшие побегут.
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вас никто не держит. от слова совсем.