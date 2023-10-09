Нуждов о клубном турнире: «Идея стала реальной, когда СБР начал проводить Кубок Содружества. К Майгурову обращались узбеки, но IBU отказал»
Алексей Нуждов рассказал о новом клубном турнире биатлонистов.
Соревнования запланированы на 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. В рамках турнира пройдут масс-старты и гонки преследования.
– Что это за идея, как она пришла, откуда такое количество единомышленников?
– Идея на поверхности лежала. Слышал, что я главный идейный вдохновитель. Я один из. Дмитрий Васильев меня поддержал, ряд руководителей федераций, они сразу идею поддержали.
Основная причина, что после отстранения и после того, когда СБР попробовал проводить номинальный аналог – Кубок Содружества, когда к нам стали присоединяться ребята, к Майгурову обращались узбеки.
Он обратился в IBU, но там отказали. С тех пор эта идея из умозрительной перешла в реальную.
– Если сейчас IBU что‑то скажет?
– А кому он скажет? Идея в том, что если IBU и находится во взаимоотношениях с национальными федерациями, то говорит мифическое: «Ведите себя хорошо, а мы посмотрим и, может быть, допустим».
Если наша федерация и будет допущена, то в самую последнюю очередь, – сказал глава федерации биатлона Московской области.
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