Ишмуратова о выступлениях без флага: «Все армейцы давали присягу. Это предательство, если они будут участвовать в таких соревнованиях»
Светлана Ишмуратова считает, что спортсмены ЦСКА не должны выступать без флага.
«Нейтральный статус? Негативно к этому отношусь. Мы все давали присягу, при присяге у нас был и гимн, и флаг, поэтому просто так отодвинуть в сторону эти государственные атрибуты ни в коем случае нельзя.
Я понимаю, что нельзя запрещать ребятам выступать, но нельзя соглашаться на предлагаемые кабальные условия – подписывать [декларации], отказаться [от страны]. Это наша родина, в которой живут близкие нам люди, это все наша огромная страна. Отказаться от своей страны – самое последнее дело.
Все армейцы давали присягу. Этого не перешагнуть – на присяге ты даешь клятву своей родине, людям. И если они будут участвовать в таких соревнованиях, то это, извините, предательство», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.
Кто там давал присягу, Большунов, Ласицкине, Бацарашкина, да 2/3 российского спорта - предатели?
Вот это и есть предательство...
Будем , путриотка Ишмуратова ? Полный список врагов-победителей ...а сколько их не попали в призы?
Спортсмены Центрального спортивного клуба Армии принесли сборной России 45 наград, из них 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых.
Всего российские спортсмены завоевали на Играх-2020 71 медаль.
В Токио золотые награды завоевали прапорщик Альберт Батыргазиев (бокс); прапорщик Заурбек Сидаков, лейтенант Муса Евлоев (оба-борьба); капитан Мария Ласицкене (легкая атлетика); Ангелина Мельникова, Давид Белявский (оба - спортивная гимнастика, командное первенство); Максим Храмцов, Владислав Ларин (оба - тхэквондо); София Позднякова (сабля); София Позднякова, капитан Софья Великая и сержант Ольга Никитина (сабля, команда); капитан Инна Дериглазова и лейтенант Аделина Загидуллина (рапира, команда).
Серебряные награды на счету Василисы Степановой, Анны Пракатень (обе - академическая гребля); сержанта Муслима Гаджимагомедова (бокс); Мартина Малютина (плавание); Анастасии Галашиной, Артема Черноусова, лейтенанта Юлии Зыковой, Сергея Каменского (все - пулевая стрельба); прапорщика Елены Осиповой (лично, стрельба из лука); прапорщика Елены Осиповой и Светланы Гомбоевой (обе - стрельба из лука); Елены Весниной (теннис); Татьяны Мининой (тхэквондо); капитана Инны Дериглазовой (рапира); капитана Софьи Великой (сабля); старшего лейтенанта Павла Сухова и Сергея Ходоса (шпага, команда); старшего лейтенанта Тимура Сафина, Антона и Кирилла Бородачевых (рапира, команда); Дины Авериной (художественная команда); Ангелины Шкатовой (команда, художественная гимнастика).
Бронзовые награды выиграли Андрей Замковой (бокс); младший сержант Мария Новолодская (велоспорт); лейтенант Артур Найфонов, прапорщик Гаджимурад Рашидов (вольная борьба); лейтенант Сергей Емелин, Сергей Семёнов (греко-римская борьба); прапорщик Мадина Таймазова, лейтенант Нияз Ильясов, старший сержант Тамерлан Башаев (все - дзюдо); прапорщик Александр Бондарь (прыжки в воду); лейтенант Юлия Каримова (пулевая стрельба); лейтенант Юлия Каримова и Сергей Каменский (микст, пулевая стрельба); Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика - многоборье и вольные упражнения); Михаил Артамонов (тхэквондо).