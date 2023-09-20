Ишмуратова о выступлениях без флага: «Все армейцы давали присягу. Это предательство, если они будут участвовать в таких соревнованиях»

Теги Светлана Ишмуратова сборная России сборная России жен Париж-2024 Олимпиада-2026 Политика ТАСС Биатлон

Светлана Ишмуратова считает, что спортсмены ЦСКА не должны выступать без флага.

«Нейтральный статус? Негативно к этому отношусь. Мы все давали присягу, при присяге у нас был и гимн, и флаг, поэтому просто так отодвинуть в сторону эти государственные атрибуты ни в коем случае нельзя.

Я понимаю, что нельзя запрещать ребятам выступать, но нельзя соглашаться на предлагаемые кабальные условия – подписывать [декларации], отказаться [от страны]. Это наша родина, в которой живут близкие нам люди, это все наша огромная страна. Отказаться от своей страны – самое последнее дело.

Все армейцы давали присягу. Этого не перешагнуть – на присяге ты даешь клятву своей родине, людям. И если они будут участвовать в таких соревнованиях, то это, извините, предательство», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. 

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Зомбиленд
+37
-5
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Что ты молчала 6 лет, когда выступали на ОИ18, 20, 22?
Кто там давал присягу, Большунов, Ласицкине, Бацарашкина, да 2/3 российского спорта - предатели?
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
special_k
раз давали присягу, то почему ещё не под Бахмутом? Там и с флагом можно, и с гимном...
+27
-5
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savarona25
Здорово все перевернули как обычно. Не поддержать определенные действия государства не значит отказаться от страны и совсем не значит быть предателем. Впрочем это личный выбор каждого.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глеб Саратов
Ну, в присяге, к слову, ни слова про выступления на международных соревнованиях, символах государства и прочем.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Если давали присягу, почему еще не на СВО? Какие тут соревнования, страна в опасности - идите срочно спасть!
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Савчук
такое ощущение, что люди, рассуждающие про белый флаг и предательство, были в глубокой коме пару лет и только сейчас резко из нее вышли, ведь 2 ОИ были без атрибутов страны, и кстати армейцы там были...
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VolarMorgulis
Когда нибудь смута пройдет и эти самые подхалимы и палачи людских судеб, будут бежать со всех ног, в надежде уйти от всех, кому они сломали жизнь. Надеюсь доживем
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Черный Дворник
Присягу давали, но на фронт не пойдем....
Вот это и есть предательство...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mukunku 64
В Токио сборная России выступала без флага и гимна / Что с предателями и клятвоотступниками делать
Будем , путриотка Ишмуратова ? Полный список врагов-победителей ...а сколько их не попали в призы?

Спортсмены Центрального спортивного клуба Армии принесли сборной России 45 наград, из них 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых.
Всего российские спортсмены завоевали на Играх-2020 71 медаль.

В Токио золотые награды завоевали прапорщик Альберт Батыргазиев (бокс); прапорщик Заурбек Сидаков, лейтенант Муса Евлоев (оба-борьба); капитан Мария Ласицкене (легкая атлетика); Ангелина Мельникова, Давид Белявский (оба - спортивная гимнастика, командное первенство); Максим Храмцов, Владислав Ларин (оба - тхэквондо); София Позднякова (сабля); София Позднякова, капитан Софья Великая и сержант Ольга Никитина (сабля, команда); капитан Инна Дериглазова и лейтенант Аделина Загидуллина (рапира, команда).

Серебряные награды на счету Василисы Степановой, Анны Пракатень (обе - академическая гребля); сержанта Муслима Гаджимагомедова (бокс); Мартина Малютина (плавание); Анастасии Галашиной, Артема Черноусова, лейтенанта Юлии Зыковой, Сергея Каменского (все - пулевая стрельба); прапорщика Елены Осиповой (лично, стрельба из лука); прапорщика Елены Осиповой и Светланы Гомбоевой (обе - стрельба из лука); Елены Весниной (теннис); Татьяны Мининой (тхэквондо); капитана Инны Дериглазовой (рапира); капитана Софьи Великой (сабля); старшего лейтенанта Павла Сухова и Сергея Ходоса (шпага, команда); старшего лейтенанта Тимура Сафина, Антона и Кирилла Бородачевых (рапира, команда); Дины Авериной (художественная команда); Ангелины Шкатовой (команда, художественная гимнастика).

Бронзовые награды выиграли Андрей Замковой (бокс); младший сержант Мария Новолодская (велоспорт); лейтенант Артур Найфонов, прапорщик Гаджимурад Рашидов (вольная борьба); лейтенант Сергей Емелин, Сергей Семёнов (греко-римская борьба); прапорщик Мадина Таймазова, лейтенант Нияз Ильясов, старший сержант Тамерлан Башаев (все - дзюдо); прапорщик Александр Бондарь (прыжки в воду); лейтенант Юлия Каримова (пулевая стрельба); лейтенант Юлия Каримова и Сергей Каменский (микст, пулевая стрельба); Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика - многоборье и вольные упражнения); Михаил Артамонов (тхэквондо).
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
3a_3eHuT
Давали присягу?! Воинские звания имеются, льготы и зарплата за звание имеются?! Так-то у нас мужики с заводов не дававшие присягу на СВО, а что-то спортсмены не спешат. Удобно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
А казалась адекватной. По меркам биатлона так вообще мозгом. Но видно или маразм пришёл или начальник велел высказаться в таком ключе. А так да, всех армейских биатлонистов вперёд в снайпера, а снайперов плен не берут, так что звезда героя обеспечена
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Российский пользователь
коль так ,им прямая дорога на СВО
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тоторо
а игмуратова по возрасту годна к службе, пусть идет послужит
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паскаль Шимбонда
Красиво стелет) я бы посмотрел на нее, будь она в таких условиях, как бы она не Олимпиаду не поехала, ага
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brig_Mercury
Если давали присягу, физически готовы, с военным делом знакомы, тогда может быть поедут покажут свою готовность в другом месте, а не на внутренних турнирах и ОИ? Чего порожняком бегать?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimonster!
Опять двадцать пять. Очередная спортсменка смешивает понятия "режимгосударство" и "страна". Страна в лице людей хочет спокойно работать и растить детей, а режим - чтобы эти люди за него погибали..
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джанлука Нальюка
Как правило, все самые непримиримые и принципиальные те , кто уже закончил карьеру.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greenwhite
"Я никогда в жизни не был (не была) в такой ситуации. Поэтому я не имею никакого права давать советы тем, кто в неё попал, и тем более оценивать их действия". Интересно, услышим ли мы когда-нибудь такую фразу от кого-нибудь из бывших спортсменов?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dima67
действующие спортсмены куда менее категоричны в суждениях
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dima67
От страны никто не предлагал отказываться
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мельников
"Предательство" в системе ценностей отдельной Ишмуратовой, полковника и бывшего парламентария от Единой России, в целом не должно никого волновать. Спортсмены не для ее личных интересов выступают.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Как будто хоть кого-то просили отказаться от страны...
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lissitsyn_draft
Так ведь армейцев же и без флага никто не пустит, нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биомеханоид
Ответ Ярик01
Что ты молчала 6 лет, когда выступали на ОИ18, 20, 22? Кто там давал присягу, Большунов, Ласицкине, Бацарашкина, да 2/3 российского спорта - предатели?
Только так ярлыки развешивают, а для каждого спортсмена уровневого это личная трагедия. Как в мультике "Нашему царю показали фигу! Умрем же до последнего! Ать-два!"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий