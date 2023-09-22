Антон Смольский: «Сдвигов в положительную сторону о допуске россиян и белорусов нет. Есть опасения, что нас могут не допустить к Олимпиаде-2026»

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Антон Смольский считает, что россиян и белорусов могут не допустить к ОИ-2026.

«Хочется участвовать в мировых турнирах, бороться с сильнейшими в мире, составлять им конкуренцию и побеждать на международных соревнованиях, но, к сожалению, никаких сдвигов в положительную сторону о допуске российских и белорусских биатлонистов нет.

Олимпийские игры – основная моя цель. Мысли о них помогают ежедневно выходить на тренировки, находить внутреннюю мотивацию. Без цели сложнее добиваться успехов.

Конечно, есть опасения, что нас могут не допустить и мы не сможем принять участие в Олимпиаде, но я этим мыслям не даю взять верх и просто держу ориентир – Олимпиада 2026 года. Это помогает мне не сдаваться сегодня», – сказал белорусский биатлонист и серебряный призер Олимпиады-2022 Антон Смольский.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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1 комментарий

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Viks
Мысли о них помогают ежедневно выходить на тренировки" --- Мысли - они человеком не управляются и формируются реальностью. А реальность такова, что с олимпиадами пролёт.
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