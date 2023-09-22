Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален дали второй дочери имя Мира

Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален Биатлон

Стало известно, как Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален назвали вторую дочь.

17 июля Домрачева и Бьорндален стали родителями во второй раз. Их старшая дочь Ксения родилась в 2016 году.

«Девочку назвали Мира. Не знаю, как Даша и Уле Эйнар выбирали имя, но остановились именно на этом. По-моему, очень красивое», – приводит слова матери Домрачевой «Чемпионат» со ссылкой на белорусское издание «Народная воля». 

Также мама биатлонистки сообщила, что семья продолжает находиться в Беларуси, где проведет всю осень. 

ПРИМЕЧАНИЕ: новость с сайта «Народной воли» была удалена. 

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3 комментария

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serginn
Пиар-отдел платежной системы Мир встрепенулся.
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sav187
У белорусских биатлонисток это имя чересчур популярно. У Ани Солы тоже Мира.
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