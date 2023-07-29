Динара Алимбекова-Смольская: «Если буду возвращаться, то в полной готовности. Хочу попробовать еще раз и идти за Кубком мира»

Динара Смольская рассказала о планах по возвращению в спорт после рождения ребенка.

сообщила о беременности в начале июня.

— Понятно, что вы с в спорте собираетесь остаться. А как справляться в этой ситуации с крохой, которому нужно внимание, забота?

— Всю свою карьеру, особенно в осознанный период, говорила, что точно не буду рожать, находясь в спорте. Как только уйду, тогда и начну задумываться о детях. И это было очень долгое время. Наверное, только сейчас изменила свое мнение. В силу того, что на данный момент нет международных соревнований, только это будет позволять мне находиться больше с ребенком.

Иметь возможность поехать вместе с ним на соревнования в Россию, либо иметь человека, который сможет путешествовать с нами. Возможно, няня или кто-то из наших мам согласится на это. Не так сложно по России передвигаться, как по Европе.

Конечно, даже сейчас понимаю, что это большой риск, когда действительно хочется видеть первые шаги, все слышать, в общем каждый день проводить с малышом. Опыт других биатлонисток показывает, что все возможно. Не просто, разумеется, но реально. Мы два действующих спортсмена, которые не будут высыпаться ночью, а утром нужно выходить на гонку или на тренировку.

Это чуть-чуть сложнее, чем когда кто-то один участвует в соревнованиях. Поэтому мы, конечно же, будем просить какую-то помощь, чтобы малыш все-таки находился рядом с нами. Пока это все задумка, а как оно будет на самом деле.. Может быть, я рожу и скажу: «Все! До свидания, я ухожу!». Не знаю, как поведёт себя организм, как поведет себя голова родителя, но, я думаю, что мы справимся.

— А чей пример для вас показательный? Может быть, конкретная биатлонистка, необязательно белорусская?

— На сам деле примеров-то очень много, не только биатлонисток. Смотрю, очень много девочек из лыжных гонок возвращается, именно российская команда. Как раз сейчас мы живем в гостинице с россиянками, в числе которых Татьяна Сорина: она родила уже второго ребенка и приехала на сбор. Тут и Юля Ступак.

Они рожали и возвращались, причем возвращались достойно, бились за первые места на Кубке мира, на Олимпийских играх — это вызывает восторг. Возможно и путешествовать с семьей, когда мужья помогают. А такой пример, когда два действующих биатлониста, — это, конечно же, Даша Домрачева с .

Знаю, что им тоже было не совсем просто, они все-таки оба выступали, но с ними ездила няня, которая помогала. Примеров очень много, у нас в биатлоне будет возвращаться после второго ребенка — и это восхищает. Кажется, что вот недавно только первый родился...

И, на самом деле, когда узнала, что она беременна, подумала: «Значит, там не все так сложно, значит, туда можно идти и пробовать. Если она уже после первого и за вторым пошла!». Не настраиваю себя на то, что это будет совсем легко, и принимаю все трудности, через которые нам нужно будет пройти. Но такие примеры показывают, что все возможно.

— Если мы говорим о возвращении и перспективах, какая есть еще нереализованная мечта?

— Конечно же, есть, я еще не всего добилась в спорте. Мы уже обсуждали это с Антоном: если возвращаться, то возвращаться в полной готовности. Ради непопадания в топ-6 на Кубке Содружества не стоит возвращаться. Я была лидером и, если мы говорим про российский сезон, то только ради того, чтобы постоянно быть где-то здесь с лидерами, с победителями, есть смысл вернуться.

А если все-таки верить в то, что мы возвращаемся на Кубок мира то, вы знаете: в том сезоне, который резко закончился для нас, остановилась в шаге от борьбы за Кубок мира. Поэтому хочу все-таки попробовать ещё раз. Посмотреть на свою стабильность, проверить себя и, да, идти за Кубком мира, – рассказала Алимбекова.