«С огромной благодарностью к тем, кто помог появиться на свет нашей крошке!» Домрачева поблагодарила персонал минского роддома

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Дарья Домрачева поблагодарила врачей минского роддома, где родилась ее вторая дочь.

«С огромной благодарностью к тем, кто помог появиться на свет нашей маленькой крошке! Спасибо всему персоналу 5-го родильного дома города Минск за ваш профессионализм, заботу, внимание к нам и ко всем мамам, деткам и папам, приезжающим к вам!

Отдельная благодарность Шостак Василию Анатольевичу, Савиной Светлане Ивановне, Скороваровой Надежде Анатольевне и всем вашим великолепным помощницам и помощникам! Спасибо за ваш труд! Вы – замечательные!» – написала Домрачева

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2 комментария

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Ojer
Что там Птушкин делает?
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Вадим flanec
Даше и малышке здоровья!
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