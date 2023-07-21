«С огромной благодарностью к тем, кто помог появиться на свет нашей крошке!» Домрачева поблагодарила персонал минского роддома

Дарья Домрачева поблагодарила врачей минского роддома, где родилась ее вторая дочь.

«С огромной благодарностью к тем, кто помог появиться на свет нашей маленькой крошке! Спасибо всему персоналу 5-го родильного дома города Минск за ваш профессионализм, заботу, внимание к нам и ко всем мамам, деткам и папам, приезжающим к вам!

Отдельная благодарность Шостак Василию Анатольевичу, Савиной Светлане Ивановне, Скороваровой Надежде Анатольевне и всем вашим великолепным помощницам и помощникам! Спасибо за ваш труд! Вы – замечательные!» – написала .