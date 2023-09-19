Бабиков о том, почему снялся с индивидуальной гонки: «Плохое самочувствие, не удалось восстановить силы. Понимал, что дальше пойду пешком»

Антон Бабиков объяснил, почему сошел с индивидуальной гонки на летнем ЧР.

«Плохое самочувствие. Наделся, что восстановлю энергию. Наверное, не нужно было ставить «индивидуалку» последней гонкой после двух этапов. Все равно можно было восстановить силы, но мне не удалось.

Слишком тяжело давалось и физически, и морально даже начало гонки. Надеялся, что вработаюсь, но на стойке не был сконцентрирован. Понимал, что дальше смогу идти пешком.

Прошу прощения у всех, кто смотрел. Надеюсь, что сегодня еще будет на кого посмотреть. Я, к сожалению, не смог. Простите, пожалуйста. Накануне было немного сил, но это нормально после двух соревновательных дней.

Старался побольше кушать. Даже Поварницын накормил своими фирменными спагетти. До старта казалось, что всё будет хорошо, но на гонке с первого круга не мог включиться», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».