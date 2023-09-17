Александр Логинов: «Начиная тренироваться в этом году, никаких задач и целей не ставил перед собой»

Теги сборная России Александр Логинов ТАСС Биатлон

Александр Логинов заявил, что не ставит себе конкретных целей на сезон.

«Из-за проблем со здоровьем пришлось пропустить большую часть (прошлого) сезона. Порядка пяти с половиной – шести месяцев я не тренировался вообще.

Начиная тренироваться в этом году, никаких задач и целей не ставил перед собой, то есть старался просто прийти в хорошее хотя бы тренировочное русло – это для меня самое основное», – сказал Логинов

Он отметил, что сейчас не готов много соревноваться на высоком уровне, две гонки, которые он провел на чемпионате России в Тюмени, были запланированы.

«Перспективы выступить на Олимпиаде? Я думаю, любой профессиональный спортсмен, наверное, должен ответить на этот вопрос да и должен видеть себя на Олимпиаде», – добавил Логинов. 

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