«Не знаю, для чего нужно было поднимать хайп». В СБР заявили, что арена в Тюмени готова принять зрителей на ЧР

Теги видео Союз биатлонистов России летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Александр Пак Сергей Аверьянов Биатлон

В СБР заявили о готовности стадиона в Тюмени принять болельщиков на ЧР.

С 16 по 19 сентября на «Жемчужине Сибири» пройдет чемпионат России по летнему биатлону. Ранее ЦСП Тюменской области сообщал, что на соревнованиях не будет зрителей из-за реконструкции арены.

«Итак, ближайшая к стрельбищу трибуна на «Жемчужине Сибири» готова принять болельщиков во время летнего чемпионата России в Тюмени. Эти два видео сняты с интервалом в день, голос за кадром – Александр Пак.

Оставлю закулисные подробности, но еще одним вариантом было пустить зрителей на места вдоль трассы, потому что проводить национальный чемпионат без болельщиков – нонсенс», – написал пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале.

«Не знаю, для чего нужно было поднимать хайп по поводу неготовности стадиона и недопуска зрителей на чемпионат России, но вот, пожалуйста, трибуны практически готовы, убираются строительные леса. Все будет прекрасно»»,  – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак на видео от 13 сентября.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Щетинкин
чтоб не повадно было проводить соревнования без болельщиков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий