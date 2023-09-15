«Не знаю, для чего нужно было поднимать хайп». В СБР заявили, что арена в Тюмени готова принять зрителей на ЧР

В СБР заявили о готовности стадиона в Тюмени принять болельщиков на ЧР.

С 16 по 19 сентября на «Жемчужине Сибири» пройдет чемпионат России по летнему биатлону. Ранее ЦСП Тюменской области сообщал, что на соревнованиях не будет зрителей из-за реконструкции арены.

«Итак, ближайшая к стрельбищу трибуна на «Жемчужине Сибири» готова принять болельщиков во время летнего чемпионата России в Тюмени. Эти два видео сняты с интервалом в день, голос за кадром – Александр Пак.

Оставлю закулисные подробности, но еще одним вариантом было пустить зрителей на места вдоль трассы, потому что проводить национальный чемпионат без болельщиков – нонсенс», – написал пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале.

«Не знаю, для чего нужно было поднимать хайп по поводу неготовности стадиона и недопуска зрителей на чемпионат России, но вот, пожалуйста, трибуны практически готовы, убираются строительные леса. Все будет прекрасно»», – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак на видео от 13 сентября.