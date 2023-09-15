Кристина Резцова: «Я соскучилась по болельщикам, по гонкам. Надеюсь, хватит сил пробежать все три на ЧР в Тюмени»

Кристина Резцова оценила свое состояние перед чемпионатом России в Тюмени.

Соревнования по летнему биатлону пройдут с 16 по 19 сентября. Резцова пропускала прошлый сезон из-за беременности.

– Я тоже соскучилась по всем болельщикам, по гонкам – и да, планирую выступать. Надеюсь, что мне хватит сил пробежать все три гонки, но пока начнем со спринта, а дальше посмотрим.

– Как бы ты сейчас вообще оценила свое состояние? Если можно, в процентах.

– Пф-ф, не знаю, как оценивать. В том плане, что я довольно непродолжительное время тренируюсь прям плотно и так, как надо тренироваться.

В этот раз я родила на два месяца позже практически, поэтому пришлось немножко сдвинуть подготовку и я не форсировала. Покажут гонки, как я готова, – ответила двукратный олимпийский призер.

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени