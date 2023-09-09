Никита Поршнев: «Рад, что самочувствие пока позволяет бороться за высокие места. О стабильности пока рано говорить»

Бронзовый призер ЧМ-2019 в биатлонной эстафете Никита Поршнев оценил свою нынешнюю форму.

7 сентября россиянин финишировал третьим в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи. Сегодня он пробежит гонку преследования.

«Честно говоря, сам не могу понять, как будет выглядеть гонка. Главное не загнаться на первых кругах, подъем очень тяжелый. Если самочувствие будет позволять, то буду пытаться держаться за лидером, а обгонять на рубеже.

О стабильности пока рано говорить. Рад, что самочувствие пока позволяет бороться за высокие места. Все ждут результаты, на что и я надеюсь», – сказал Поршнев.