Чемпионат мира по летнему биатлону. Брурссон, Давидова, Харватова, Йислова, Джима пробегут суперспринт
25 августа на чемпионате мира по летнему биатлону пройдет женский суперспринт.
Чемпионат мира по летнему биатлону
Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины
Суперспринт
Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финала – 12.30 по московскому времени.
Участницы
4. Марион Визенсартер (Германия)
7. Алина Стремоус (Молдова)
13. Муна Брурссон (Швеция)
20. Маркета Давидова (Чехия)
24. Лиза Мария Шпарк (Германия)
27. Дарья Блашко (Украина)
28. Джессика Йислова (Чехия)
31. Юлия Джима (Украина)
36. Люция Харватова (Чехия)
49. Анастасия Меркушина (Украина)
50. Тереза Винкларкова (Чехия)
57. Анна Кривонос (Украина)
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