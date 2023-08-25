Чемпионат мира по летнему биатлону. Брурссон, Давидова, Харватова, Йислова, Джима пробегут суперспринт

25 августа на чемпионате мира по летнему биатлону пройдет женский суперспринт.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины

Суперспринт

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финала – 12.30 по московскому времени.

Участницы

4. (Германия)

7. (Молдова)

13. (Швеция)

20. (Чехия)

24. Шпарк (Германия)

27. (Украина)

28. Джессика Йислова (Чехия)

31. (Украина)

36. (Чехия)

49. (Украина)

50. Тереза Винкларкова (Чехия)

57. (Украина)