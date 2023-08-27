Чемпионат мира по летнему биатлону. Давидова, Визенсартер, Брурссон, Шпарк, Харватова пробегут масс-старт

27 августа на чемпионате мира по летнему биатлону женщины пробегут масс-старт.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины

Масс-старт

Начало – 17.15 по московскому времени.

Старт-лист

1. (Чехия)

2. (Германия)

3. ( )

4. Шпарк (Германия)

5. Тереза Винкларкова (Чехия)

9. Тереза Воборникова (Чехия)

10. (Чехия)

11. (Швеция)

12. (Украина)

13. (Украина)

14. (Украина)

15. (Украина)

16. Марайке Браун (Германия)