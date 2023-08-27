Чемпионат мира по летнему биатлону. Давидова, Визенсартер, Брурссон, Шпарк, Харватова пробегут масс-старт

Теги сборная Германии жен результаты сборная Швеции жен сборная Украины жен сборная Чехии жен чемпионат мира по летнему биатлону Юлия Джима Чемпионат Эстонии Муна Брурссон Марион Визенсартер (Дайгентеш) Туули Томингас Люция Харватова Анна Кривонос Дарья Блашко Маркета Давидова Кристина Дмитренко Тереза Воборникова Лиза Мария Шпарк Тереза Винкларкова Марайке Браун Биатлон

27 августа на чемпионате мира по летнему биатлону женщины пробегут масс-старт.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины

Масс-старт

Начало – 17.15 по московскому времени.

Старт-лист

1. Маркета Давидова (Чехия)

2. Марион Визенсартер (Германия)

3. Туули Томингас (Эстония)

4. Лиза Мария Шпарк (Германия)

5. Тереза Винкларкова (Чехия)

9. Тереза Воборникова (Чехия) 

10. Люция Харватова (Чехия)

11. Муна Брурссон (Швеция)

12. Кристина Дмитренко (Украина)

13. Дарья Блашко (Украина)

14. Юлия Джима (Украина) 

15. Анна Кривонос (Украина)

16. Марайке Браун (Германия)

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