Чемпионат мира по летнему биатлону. Давидова, Брурссон, Джима, Анастасия Меркушина, Харватова, Скоттхайм выступят в спринте

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26 августа на чемпионате мира по летнему биатлону женщины пробегут спринт.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины

Cпринт

Начало – 15:30 по московскому времени.

Старт-лист

2. Юлия Джима (Украина)

3. Туули Томингас (Эстония)...

7. Анастасия Толмачева (Румыния)

8. Марион Визенсартер (Германия)...

11. Лиза Мария Шпарк (Германия)...

18. Маркета Давидова (Чехия)

19. Муна Брурссон (Швеция)

20. Тереза Воборникова (Чехия)...

24. Люция Харватова (Чехия)

25. Йоханна Скоттхайм (Швеция)...

30. Дарья Блашко (Украина)...

36. Алина Стремоус (Молдова)

37. Елена Чиркова (Румыния)

38. Марайке Браун (Германия)...

50. Стефани Шерер (Германия)...

56. Анастасия Меркушина (Украина) 

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