Чернышенко объяснил допинговый скандал в Сочи-2014 влиянием англосаксов на МОК.

«После Олимпийских игр в нас обвинили во всех грехах, что якобы там были допинговые скандалы, но это на самом деле была зависть и злоба, попытка использовать спортивное движение в политических целях.

Все из-за того, что международные организации, управляющие спортом, – Международный олимпийский комитет, федерации – решили под воздействием недружественных сил, в основном англосаксов, использовать спорт в политических целях для управления миром или колонизации», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.