Чернышенко о допинге в Сочи-2014: «Нас обвинили во всех грехах, но это была зависть и злоба, попытка использовать спортивное движение в политических целях»
Чернышенко объяснил допинговый скандал в Сочи-2014 влиянием англосаксов на МОК.
«После Олимпийских игр в Сочи нас обвинили во всех грехах, что якобы там были допинговые скандалы, но это на самом деле была зависть и злоба, попытка использовать спортивное движение в политических целях.
Все из-за того, что международные организации, управляющие спортом, – Международный олимпийский комитет, федерации – решили под воздействием недружественных сил, в основном англосаксов, использовать спорт в политических целях для управления миром или колонизации», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Письмо подписано действующим президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым, президентом Паралимпийского комитета Росси (ПКР) Владимиром Лукиным, министром спорта России Павлом Колобковым.
Комиссия WADA по соответствию статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит содержание письма 14 июня.
«Серьезный кризис, который повлиял на российский спорт, был вызван неприемлемыми манипуляциями с антидопинговой системой, выявленными в исследованиях, проводимых под эгидой WADA и МОК. От имени организаций, которые мы представляем, искренне сожалеем об этих манипуляциях и практиках, имевших место в России», – говорится в письме.
Это новость 2018 года. Это тоже англосаксы?
https://m.sports.ru/skiing/1063477870.html
Не рептилоиды и любители крови младенцев - и на том спасибо.
Это обычная пропагандистская маркировка, англосаксы не несет никакого вменяемого исторического и географического смысла. Все как раз и понимают, что это что-то плохое. Типа жидобандеровцев, просто негативная коннотация в трудах всяких лженаучных клоунов, в приличном обществе называть США англосаксами (да хоть и Британию) просто не принято. Поскольку это отменяет этногенез как таковой и соответсвенно русские это кривичи, а не формировались более тысячи лет в взаимообмене с другими народами-соседями, завоевателями и покоренными.
Еще это близкий к расизму и нацизму термин, поскольку он настаивает на том, что например наполовину немецкий императорский дом Романовых или индус премьер-министр Великобритании несут на себе печать каких-то генетических, устаканившихся в V веке национальных черт характера.
(краткое содержание нового учебника истории)
Дискредитация Отца всех Народов?
Получается Вождь врал????