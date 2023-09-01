Чернышенко о допинге в Сочи-2014: «Нас обвинили во всех грехах, но это была зависть и злоба, попытка использовать спортивное движение в политических целях»

Теги Сочи-2014 допинг МОК Дмитрий Чернышенко Политика Биатлон

Чернышенко объяснил допинговый скандал в Сочи-2014 влиянием англосаксов на МОК.

«После Олимпийских игр в Сочи нас обвинили во всех грехах, что якобы там были допинговые скандалы, но это на самом деле была зависть и злоба, попытка использовать спортивное движение в политических целях.

Все из-за того, что международные организации, управляющие спортом, – Международный олимпийский комитет, федерации – решили под воздействием недружественных сил, в основном англосаксов, использовать спорт в политических целях для управления миром или колонизации», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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54 комментария

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banchik1
Когда-то Чернышенко казался нормальным, вменяемым технократом. Что с людьми делает система круговой поруки и лизоблюдства(
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Rachel
Французское издание L’Equipe опубликовало текст письма, которое было направлено российскими спортивными чиновниками во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Письмо подписано действующим президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым, президентом Паралимпийского комитета Росси (ПКР) Владимиром Лукиным, министром спорта России Павлом Колобковым.

Комиссия WADA по соответствию статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит содержание письма 14 июня.

«Серьезный кризис, который повлиял на российский спорт, был вызван неприемлемыми манипуляциями с антидопинговой системой, выявленными в исследованиях, проводимых под эгидой WADA и МОК. От имени организаций, которые мы представляем, искренне сожалеем об этих манипуляциях и практиках, имевших место в России», – говорится в письме.

Это новость 2018 года. Это тоже англосаксы?
https://m.sports.ru/skiing/1063477870.html
+56
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Bartez1986
Простите, часовню тоже я развалил? - Нет, это сделали англосаксы. В 14-м веке
+45
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Михон Мясной
Погоди, Чернышенко, так факт применения допинга вроде как был признан правительством? Это, что же, получается, против линии партии идёшь? Или думаешь, что у людей память, как у рыбки?
+32
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Ярик01
"В значительной степени мы сами виноваты в той ситуации, которая создалась. Потому что применение допинга было" (с) Владимир Васильевич.
+31
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Я бы за англосаксов отправлял на переплавку. Настолько это ущербный "термин", не отвечающий историческому. Это все равно что русских называть вятичами. Но всей этой камарилье преступного мафиозного режима виднее.

Не рептилоиды и любители крови младенцев - и на том спасибо.
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Ответ Аморалинни
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Какой обычный, к чему он отсылает? К группе германских (внезапно) племен, однажды завоевавших Британию? Так после них был Вильгельм Завоеватель и вообще опять же внезапно Саксонская династия. Есть англосаксонское право, это да - поскольку оно вышло из родо-племенного права целой группы опять же германских народов - всяких там еще ютов, фризов и прочих.

Это обычная пропагандистская маркировка, англосаксы не несет никакого вменяемого исторического и географического смысла. Все как раз и понимают, что это что-то плохое. Типа жидобандеровцев, просто негативная коннотация в трудах всяких лженаучных клоунов, в приличном обществе называть США англосаксами (да хоть и Британию) просто не принято. Поскольку это отменяет этногенез как таковой и соответсвенно русские это кривичи, а не формировались более тысячи лет в взаимообмене с другими народами-соседями, завоевателями и покоренными.

Еще это близкий к расизму и нацизму термин, поскольку он настаивает на том, что например наполовину немецкий императорский дом Романовых или индус премьер-министр Великобритании несут на себе печать каких-то генетических, устаканившихся в V веке национальных черт характера.
+15
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haymaker
«Нас обвинили во всех грехах, но грех был только один - это была зависть и злоба, попытка использовать спортивное движение в политических целях»
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Olga.t
Ответ Михон Мясной
Погоди, Чернышенко, так факт применения допинга вроде как был признан правительством? Это, что же, получается, против линии партии идёшь? Или думаешь, что у людей память, как у рыбки?
Разброд и шатание во власти... Не иначе смутные времена наступают)
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Atsuktuvas
Вокруг и внутри враги, которые всю дорогу нас обманывают и обижают за нашу доброту и высокую моральность.
(краткое содержание нового учебника истории)
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Григ77
господин Черниченко а допинг все же был или это все фантазии дикого запада?
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Arm Djagin
как же противно что у нас такие люди у власти
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Welks 72
Это что было.
Дискредитация Отца всех Народов?
Получается Вождь врал????
+8
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Геннадий Томилин
Совсем крыша поехала
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DebunkerOfMyths
Ответ Михон Мясной
Погоди, Чернышенко, так факт применения допинга вроде как был признан правительством? Это, что же, получается, против линии партии идёшь? Или думаешь, что у людей память, как у рыбки?
Нет, он думает, что к людей память как у хомячков)
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Артём Сергеев
а мы белые и пушистые, а они злые
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Olga.t
Ответ papadok
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неужели вы не знаете автора этого обращения? В России он известен всем)
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ABarca
Ответ banchik1
Когда-то Чернышенко казался нормальным, вменяемым технократом. Что с людьми делает система круговой поруки и лизоблюдства(
$ все решает. Ни стыда ни совести... Плюс их там явно Кашпировским травят, как Медведя
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scorp19
и с пробирками ничего не мутили ))
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Адриана
А что, беспочвенно, просто так обвинили?
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Pelerin
И он действительно в это верит. Ты всегда найдёшь аргументы, чтобы оправдать себя любимого. А те, кто тебя обвиняют, будут исчадиями ада... Единственный шанс избежать этого сценария - не нарушать закон. Жаль, что у нас этот путь обычно закрыт (
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Аня
Они и про валиеву так говорят, что это зависть, запад, но не врач сборной и его тренера
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papadok
Ответ Olga.t
неужели вы не знаете автора этого обращения? В России он известен всем)
Понятно, автора, конечно, знаю - он специализируется на фокусах с исчезающими часами, но оговорку эту не слышал :)
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Ответ Аморалинни
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Все понимают и термин хунта. Только вот это заговор военных. И че, помешало это много лет называть так известно кого? Жонглируют всем чем не попадя, но никто не обязан из этих грязных рук жрать.
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Александр Скворцов
Допинг в Сочи и политика это разные вещи, господин Чернышенко!
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