Бабиков – на вопрос о том, видит ли он себя в политике: «Характер не подходит»

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков объяснил нежелание идти в политику.

Об этом спортсмен высказался, отвечая на вопрос одного из подписчиков в сторис.

– Антон, видите себя в политике после завершения карьеры?

– Характер не подходит, – заявил 32-летний Бабиков.

Бабиков – чемпион мира-2017 в эстафете, а также четырехкратный победитель чемпионатов Европы.

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное