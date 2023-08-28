Бабиков – на вопрос о том, видит ли он себя в политике: «Характер не подходит»
Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков объяснил нежелание идти в политику.
Об этом спортсмен высказался, отвечая на вопрос одного из подписчиков в сторис.
– Антон, видите себя в политике после завершения карьеры?
– Характер не подходит, – заявил 32-летний Бабиков.
Бабиков – чемпион мира-2017 в эстафете, а также четырехкратный победитель чемпионатов Европы.
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