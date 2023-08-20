Кристина Резцова: «Планомерно готовлюсь к сезону. Приеду на летний чемпионат России, начну выступать по мере готовности»
Кристина Резцова рассказала, что собирается выступать в будущем сезоне.
В марте этого года Резцова родила вторую дочь.
«Я сейчас уже тренируюсь в полном объеме, на данный момент нахожусь на Семинском перевале. Работаю, как и в предыдущие сезоны, со своей командой-семьей за счет Ханты‑Мансийска.
Готовлюсь планомерно к сезону. На летний чемпионат России приеду, выступать начну по мере готовности. Буду отталкиваться от состояния и самочувствия», – сказала биатлонистка.
Летний чемпионат России пройдет в Тюмени с 14 по 20 сентября.
Удачи, конечно.