Кристина Резцова: «Планомерно готовлюсь к сезону. Приеду на летний чемпионат России, начну выступать по мере готовности»

Теги сборная России жен чемпионат России летний биатлон Кристина Резцова Биатлон

Кристина Резцова рассказала, что собирается выступать в будущем сезоне.

В марте этого года Резцова родила вторую дочь. 

«Я сейчас уже тренируюсь в полном объеме, на данный момент нахожусь на Семинском перевале. Работаю, как и в предыдущие сезоны, со своей командой-семьей за счет Ханты‑Мансийска.

Готовлюсь планомерно к сезону. На летний чемпионат России приеду, выступать начну по мере готовности. Буду отталкиваться от состояния и самочувствия», – сказала биатлонистка. 

Летний чемпионат России пройдет в Тюмени с 14 по 20 сентября.

2 комментария

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evgeniy
Команда- семья? Чего и дети на Семинском?
Удачи, конечно.
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Анатолий К
Скорее всего Резцова, Виролайнен и Гаврилова с тренером Мякишевым на Семинском. Боеспособный состав.
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