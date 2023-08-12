City Biathlon Wiesbaden. Лагрейд, Тарьей Бо, Долль, Понсилуома и Пидручный пробегут масс-старт

Теги сборная Германии сборная Норвегии результаты сборная Швеции летний биатлон сборная Украины сборная Швейцарии Тарьей Бо Бенедикт Долль масс-старт Роман Реес Дмитрий Пидручный Фабьен Клод Мартин Понсилуома Стурла Хольм Лагрейд Никлас Хартвег турнир в Висбадене Биатлон

13 августа на турнире по биатлону в Висбадене пройдет мужской масс-старт.

Летний биатлон

City Biathlon Wiesbaden

Висбаден, Германия

Мужчины

Масс-старт

Начало квалификации – 13:40 по московскому времени (13 августа), финал – 16:30. 

Старт-лист

Тарьей Бо (Норвегия)

Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

Бенедикт Долль (Германия)

Роман Реес (Германия)

Дмитрий Пидручный (Украина)

Мартин Понсилуома (Швеция)

Никлас Хартвег (Швейцария)

Фабьен Клод (Франция)

Флоран Клод (Бельгия)

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