City Biathlon Wiesbaden. Лагрейд, Тарьей Бо, Долль, Понсилуома и Пидручный пробегут масс-старт
13 августа на турнире по биатлону в Висбадене пройдет мужской масс-старт.
Летний биатлон
Висбаден, Германия
Мужчины
Масс-старт
Начало квалификации – 13:40 по московскому времени (13 августа), финал – 16:30.
Старт-лист
Тарьей Бо (Норвегия)
Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
Бенедикт Долль (Германия)
Роман Реес (Германия)
Дмитрий Пидручный (Украина)
Мартин Понсилуома (Швеция)
Никлас Хартвег (Швейцария)
Фабьен Клод (Франция)
Флоран Клод (Бельгия)
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