Василий Томшин: «Приехали на сбор, сделали замеры – оказалось, что все-таки жирочек я подкопил»

Василий Томшин рассказал, что у него есть небольшие проблемы с лишним весом.

Биатлонисты из групп Юрия Каминского и Сергея Башкирова с 7 по 25 августа готовятся к сезону в Тюмени.

«Сейчас приехали с межсборья сюда на сбор. В первый же день у нас провели замеры, оказалось, что всё‑таки жирочек‑то я подкопил», – сказал Томшин.

Призер Олимпийских игр пропускает сбор, так как его жена в скором времени должна родить второго ребенка.

«Несмотря на то, что у него очень важные семейные изменения, он продолжает быть профессиональным спортсменом. Тренируется.

И я думаю, что поддержка команды ему не очень нужна. Но, конечно, мы следим за новостями. Переживаем, болеем за Эдика!» – добавил .