Эдуард Латыпов: «Думаю, что в этом году будет жарко. Хочется плотного соперничества, чтобы мы не деградировали и не расслаблялись»
Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как проходит летняя подготовка к сезону.
«Пока такой конкуренции явной не видно, потому что идет базовая подготовка. Сейчас будет сбор, где будем скоростить – я думаю, там будет поинтереснее.
У меня больше всего объем тренировок, потому что у нас много молодых ребят в команде, которые к такому еще не привыкли. А я по этому плану тренируюсь уже три года, так что мне привычно. Я делаю максимальный объем, который мне дают. Юрий Михайлович (Каминский) меня всегда по максимуму заряжает, иногда даже чуть больше.
Мы соперничаем с Серохвостовым – не знаю, как в этом году получится. Да много сильных ребят: и Карим Халили, и Антон Бабиков тоже сильно заряжен. Александр Поварницын, Александр Логинов, который возвращается после болезни.
Думаю, что в этом году будет жарко. Надеюсь, что так действительно будет, потому что очень хочется такого плотного соперничества, чтобы было и нам интересно, и мы, так скажем, не деградировали и не расслаблялись, друг друга подстегивали», – сказал Латыпов.
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