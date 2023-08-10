Глава Biathlon Integrity Unit: «Если Узбекистан примет в участие в Кубке Содружества, это может привести к нарушению Конституции IBU»

Теги Союз биатлонистов России IBU сборная Узбекистана Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна Кубок Содружества Биатлон

Участие узбекских биатлонистов в Кубке Содружества может нарушить правила IBU.

Об этом заявил глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна.

«Соревнование, о котором идет речь, не может быть признано IBU, поскольку в настоящее время членство Союза биатлонистов России приостановлено.

Если национальная федерация Узбекистана примет в нем участие, то это может привести к нарушению статьи 8.1.9 Конституции IBU.

Однако спекулировать сейчас о возможных санкциях в случае развития такого сценария было бы неуместно», – сказал Маккенна.

«IBU нам ответили, что могут быть некие нарушения, но мы хотим уточнить, с чьей стороны». Майгуров о Кубке Содружества

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OnlyDendy
Какой нибудь олигарх устроит свой русский Шушен и в чем будет нарушение?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий