Глава Biathlon Integrity Unit: «Если Узбекистан примет в участие в Кубке Содружества, это может привести к нарушению Конституции IBU»
Участие узбекских биатлонистов в Кубке Содружества может нарушить правила IBU.
Об этом заявил глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна.
«Соревнование, о котором идет речь, не может быть признано IBU, поскольку в настоящее время членство Союза биатлонистов России приостановлено.
Если национальная федерация Узбекистана примет в нем участие, то это может привести к нарушению статьи 8.1.9 Конституции IBU.
Однако спекулировать сейчас о возможных санкциях в случае развития такого сценария было бы неуместно», – сказал Маккенна.
«IBU нам ответили, что могут быть некие нарушения, но мы хотим уточнить, с чьей стороны». Майгуров о Кубке Содружества
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