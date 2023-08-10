Глава Biathlon Integrity Unit: «Если Узбекистан примет в участие в Кубке Содружества, это может привести к нарушению Конституции IBU»

Участие узбекских биатлонистов в Кубке Содружества может нарушить правила IBU.

Об этом заявил глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккенна.

«Соревнование, о котором идет речь, не может быть признано IBU, поскольку в настоящее время членство биатлонистов России приостановлено.

Если национальная федерация Узбекистана примет в нем участие, то это может привести к нарушению статьи 8.1.9 Конституции IBU.

Однако спекулировать сейчас о возможных санкциях в случае развития такого сценария было бы неуместно», – сказал Маккенна.

«IBU нам ответили, что могут быть некие нарушения, но мы хотим уточнить, с чьей стороны». Майгуров о Кубке Содружества