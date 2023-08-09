Виктор Майгуров: «В IBU пока отвечают, что у них нет причин возвращать нас к соревнованиям. Не идет речи даже о нейтральном статусе»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России IBU Виктор Майгуров Биатлон

Виктор Майгуров заявил, что IBU не планирует допускать российских биатлонистов.

«Время идет быстро. Для нас очень важно вернуться не в олимпийский сезон к международным соревнованиям, а пораньше ради квоты для участия в Играх.

Все в диалоге с IBU, но пока они отвечают, что у них нет причин, чтобы возвращать нас к соревнованиям. Не идет речи даже о нейтральном статусе», – сказал глава СБР.

Также он рассказал о позиции по поводу нейтрального статуса.

«Мы поддерживаем позицию нашего государства, которое сказало, что не видит причин для участия российских спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе. Мы не совершали каких-либо нарушений, чтобы на нас были наложены ограничения», – добавил Майгуров.

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10 комментариев

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Грустный Тролль
Не планирует и не планирует, чего бубнить то ?)
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Melnikov1968
Если нас не допускают даже в нейтральном статусе, как можно обсуждать позицию, что нас нейтральный статус не устраивает? Хорошо, не устраивает, но нас и в этом статусе не готовы допустить. Что здесь обсуждать?
+10
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Alexander Poljakov
Ответ Melnikov1968
Если нас не допускают даже в нейтральном статусе, как можно обсуждать позицию, что нас нейтральный статус не устраивает? Хорошо, не устраивает, но нас и в этом статусе не готовы допустить. Что здесь обсуждать?
сотрясение воздуха, изображение бурной деятельности )
+9
-1
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Геннадий Туник
Пока будем поддерживать политику государства,до тех пор будем смотреть крупные международные соревнования в лучшем случае по телевизору,а в худшем-по интернету.
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Pasa Muromcev
Критерий возвращения-стать могучей нацией,которая решает свою судьбу,а не кучкой запуганных холопов,которых без всяких объяснений отправляют убивать и погибать. Идёт война,развязанная россией,и поэтому не стоит поднимать вой о несправедливости к жителям этой подлой страны.
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Atsuktuvas
Почти как в черном анекдоте: "Нет ручек - нет конфет! "
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IStranger
Ответ Melnikov1968
Если нас не допускают даже в нейтральном статусе, как можно обсуждать позицию, что нас нейтральный статус не устраивает? Хорошо, не устраивает, но нас и в этом статусе не готовы допустить. Что здесь обсуждать?
- Алло, IBU? Для нас неприемлем нейтральный статус, мы в нем выступать не будем!
- Эээ, да мы вас вообще ни в каком допускать не собираемся.
- Всё, некогда говорить, пока, но неприемлем, запомните!
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закрыт по беспределу
Бесперспективняк
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мы есть чемпионы
И Губерниева не планировать к допуску.
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