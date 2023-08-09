Виктор Майгуров: «В IBU пока отвечают, что у них нет причин возвращать нас к соревнованиям. Не идет речи даже о нейтральном статусе»

Виктор Майгуров заявил, что IBU не планирует допускать российских биатлонистов.

«Время идет быстро. Для нас очень важно вернуться не в олимпийский сезон к международным соревнованиям, а пораньше ради квоты для участия в Играх.

Все в диалоге с , но пока они отвечают, что у них нет причин, чтобы возвращать нас к соревнованиям. Не идет речи даже о нейтральном статусе», – сказал глава .

Также он рассказал о позиции по поводу нейтрального статуса.

«Мы поддерживаем позицию нашего государства, которое сказало, что не видит причин для участия российских спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе. Мы не совершали каких-либо нарушений, чтобы на нас были наложены ограничения», – добавил Майгуров.