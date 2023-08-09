Виктор Майгуров: «В IBU пока отвечают, что у них нет причин возвращать нас к соревнованиям. Не идет речи даже о нейтральном статусе»
Виктор Майгуров заявил, что IBU не планирует допускать российских биатлонистов.
«Время идет быстро. Для нас очень важно вернуться не в олимпийский сезон к международным соревнованиям, а пораньше ради квоты для участия в Играх.
Все в диалоге с IBU, но пока они отвечают, что у них нет причин, чтобы возвращать нас к соревнованиям. Не идет речи даже о нейтральном статусе», – сказал глава СБР.
Также он рассказал о позиции по поводу нейтрального статуса.
«Мы поддерживаем позицию нашего государства, которое сказало, что не видит причин для участия российских спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе. Мы не совершали каких-либо нарушений, чтобы на нас были наложены ограничения», – добавил Майгуров.
- Эээ, да мы вас вообще ни в каком допускать не собираемся.
- Всё, некогда говорить, пока, но неприемлем, запомните!