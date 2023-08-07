Тихонов о том, что судью, наказавшего Харлан, призвали уйти в отставку: «Просто моральные уроды. Теряют государство и лицо»

Александр Тихонов высказался о том, что судью, наказавшего Харлан, призвали уйти в отставку.

В 1/32 чемпионата мира по фехтованию украинка Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой. Поединок завершился победой украинской спортсменки.

Смирнова, которая выступала в нейтральном статусе, предложила Харлан рукопожатие, но та в ответ протянула саблю в сторону россиянки. Судьи дисквалифицировали украинку, но позднее бан был отменен.

Глава федерации фехтования Украины призвал наказавшего украинскую спортсменку судью уйти в отставку.

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Они теряют государство и лицо. Кто они такие, чтобы призывать судью уйти в отставку? Они что, лидеры большого спорта? Это просто моральные уроды», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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