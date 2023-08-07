Тихонов о том, что судью, наказавшего Харлан, призвали уйти в отставку: «Просто моральные уроды. Теряют государство и лицо»

Теги Александр Тихонов сборная России жен сборная Украины жен Ольга Харлан брань Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Биатлон

Александр Тихонов высказался о том, что судью, наказавшего Харлан, призвали уйти в отставку.

В 1/32 чемпионата мира по фехтованию украинка Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой. Поединок завершился победой украинской спортсменки. 

Смирнова, которая выступала в нейтральном статусе, предложила Харлан рукопожатие, но та в ответ протянула саблю в сторону россиянки. Судьи дисквалифицировали украинку, но позднее бан был отменен.

Глава федерации фехтования Украины призвал наказавшего украинскую спортсменку судью уйти в отставку. 

«Украинцев надо отправить в «Белые столбы» (психиатрическая больница в Подмосковье – Sports.ru)

Они теряют государство и лицо. Кто они такие, чтобы призывать судью уйти в отставку? Они что, лидеры большого спорта? Это просто моральные уроды», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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7 комментариев

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У них вместо лица давно уже ..па.
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Украинцы,конечно, достали своими набросами. Но почему надо всегда опускаться до оскорблений?Тихонов сам недалеко ушел от морального уродства.
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Ответ Melnikov1968
Украинцы,конечно, достали своими набросами. Но почему надо всегда опускаться до оскорблений?Тихонов сам недалеко ушел от морального уродства.
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Ответ DrDro
А лидерам большого спорта получается разрешено призывать? Не понимаю почему этот псевдобелорус пытается постоянно всех унизить и показать какие они все жалкие, а он весь великий и на коне.
Потому, что он и есть великий чемпион своего времени, в отличие от руководства укрофедерации!
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