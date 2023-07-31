Дмитрий Губерниев: «Только идиот может говорить о том, что нужно бойкотировать МОК и Олимпиаду. Нам сразу же выдадут восьмилетнюю дисквалификацию»

Губерниев отреагировал на слова Сергея Миронова о выходе России из олимпийского движения.

Ранее глава партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать.

«Только идиот может сейчас говорить о том, что нам нужно бойкотировать МОК и Олимпиаду. Нам сразу же выдадут восьмилетнюю дисквалификацию после бойкота.

Слава богу, что есть в стране люди, которые, несмотря на всю сложность ситуации, понимают, что выходить из олимпийского движения, ставить какие-то ультиматумы – неприемлемо.

По-прежнему нужно вести диалог, объяснять, рассказывать, настаивать и по мере сил пытаться быть участником этого процесса.

Мы обязательно вернемся и потом все эти идиоты, которые орут о выходах, будут громче всех рассказывать, как они любят наших спортсменов», – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Господа, спорт – не ваша личная «делянка», не частная лавочка, к чему вы очевидно привыкли». Миронов обратился к спортивным функционерам