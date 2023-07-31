Михаил Мамиашвили: «Не понимаю, о каком бизнесе говорит Миронов. Любой путь самоизоляции – не совсем правильный»

Михаил Мамиашвили отреагировал на слова Сергея Миронова о «бизнесе спортивных функционеров».

Ранее Миронов, который возглавляет партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», заявил, что для спортивных чиновников альтернативное олимпийское движение является угрозой их бизнесу.

«У нас что, нечем заниматься больше? Есть целый комплекс задач, которые надо решать. Государство тратит деньги на развитие спорта, на развитие детского спорта.

Слова Сергея Миронова – это его частное мнение, пусть он уважаемый и серьезный политик. Не понимаю, о каком бизнесе он говорит.

Я еще раз повторяю, что любой путь самоизоляции не совсем правильный. У любого человека есть мнение, которое требует уважения, но поступать надо в интересах России», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.

«Господа, спорт – не ваша личная «делянка», не частная лавочка, к чему вы очевидно привыкли». Миронов обратился к спортивным функционерам