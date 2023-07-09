Лыжник Иржи Плиска, работавший со сборной Чехии по биатлону, погиб в горах

Теги Союз биатлонистов Чехии Иржи Плиска Биатлон

42-летний чешский лыжник Иржи Плиска погиб во время спуска на хребте Уинд-Ривер в США.

Трагедия произошла 2 июля. Плиска увлекался альпинизмом, а в последние годы также выступал в лыжных гонках серии Ski Classics и работал со сборной Чехии по биатлону, где отвечал за функциональную диагностику спортсменов.

«Мы запомним Иржи как невероятно позитивного человека, который жил полной жизнью и любил спорт», – говорится в сообщении Союза биатлонистов Чехии.

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