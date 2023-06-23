Тренер сборной Франции: «Симон пропустила сбор по личным причинам. Есть психологическая усталость, мы дадим ей время на восстановление»

Теги сборная Франции жен Жюлия Симон Сирил Бурде Биатлон

Тренер Сирил Бурде рассказал, почему Жюлия Симон пока не тренируется с командой.

Французские биатлонисты с 19 по 23 июня проводят сбор в Коррансон-ан-Веркоре.

Симон пропустила этот сбор, как и предыдущий в начале июня. Также биатлонистка не выступала на апрельском чемпионате Франции в Бессане.

«Жюлия пропустила этот сбор по личным причинам. Мы дадим ей время на восстановление, есть психологическая усталость.

Дата ее возвращения в команду пока неизвестна, будем смотреть на ситуацию», – сказал Бурде. 

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