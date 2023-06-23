Тренер сборной Франции: «Симон пропустила сбор по личным причинам. Есть психологическая усталость, мы дадим ей время на восстановление»

Тренер Сирил Бурде рассказал, почему Жюлия Симон пока не тренируется с командой.

Французские биатлонисты с 19 по 23 июня проводят сбор в Коррансон-ан-Веркоре.

Симон пропустила этот сбор, как и предыдущий в начале июня. Также биатлонистка не выступала на апрельском чемпионате Франции в Бессане.

«Жюлия пропустила этот сбор по личным причинам. Мы дадим ей время на восстановление, есть психологическая усталость.

Дата ее возвращения в команду пока неизвестна, будем смотреть на ситуацию», – сказал Бурде.

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