Жюлия Симон пропускает второй сбор французской команды при подготовке к сезону

Действующий обладатель Большого хрустального глобуса Жюлия Симон пропускает второй сбор французской команды при подготовке к новому сезону.

Об этом сообщает Le Dauphine. С 19 по 23 июня биатлонисты тренируются в Коррансон-ан-Веркоре.

В начале июня Симон уже отсутствовала на первом сборе, а ранее также пропустила апрельский чемпионат Франции в Бессане.

При этом Эмильен Жаклен и Антонин Гигонна, тоже не приехавшие на первый сбор, вернулись в расположение команды.