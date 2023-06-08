Дмитрий Шукалович: «В апреле мне поступило предложение стать тренером юношеской команды. Решил, что эта работа мне интересна»

Дмитрий Шукалович рассказал, почему решил стать тренером юношеского проекта.

– В конце этого сезона я обратился к Сергею Геннадьевичу Башкирову и руководству СБР с желанием стать тренером в группе Башкирова – тренером по функциональной подготовке. Руководство меня выслушало – ответа «да» или «нет» не дали, но сказали, что рассмотрят этот вопрос.

В апреле уже поступило параллельное предложение – будет развиваться юношеский проект, в котором меня хотели бы видеть в должности координатора процесса, можно назвать это старшим тренером юношеской команды. Я для себя решил, что эта работа мне интересна.

Плюс группа Башкирова объединяется с Каминским, и там я уже не видел себя в качестве тренера, а аналитиком мне оставаться не хотелось.

Тут я главный по методической части. Наверное, можно назвать это «главный по науке», но тренировочный процесс – это не только наука, это и педагогика, и организационная часть. Думаю, это более обширная работа, чем только научная сторона вопроса.

– Работа с Бабиковым, Логиновым, Цветковым – это привилегия. Как можно отказаться от нее и пойти с юниорами. В чем ваша мотивация?

– От работы с Бабиковым, Логиновым и Цветковым я не отказывался. Логинов и Бабиков решили не готовиться в команде – оставшись в команде, я бы все равно с ними не работал.

Максим Цветков остался в группе, будет работать с Юрием Михайловичем Каминским. Я с ним поговорил перед сезоном – на первом майском сборе. Та методика, которая предлагается Юрием Михайловичем, ему полностью подходит. Он опытный спортсмен, думаю, моя помощь ему особо не нужна.

С точки зрения моей мотивации... Я согласен, что спорт высших достижений и юношеский спорт – это разные вещи. Но одна вытекает из другой. И я вижу в работе с юношами большой пласт работы.

Если мы наладим его, то с этими ребятами мы придем туда, откуда я начал. Я начал сверху, опускаюсь вниз, теперь пойду обратно, – сказал Шукалович в интервью на ютуб-канале Союза биатлонистов России.

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