Дмитрий Шукалович: «В апреле мне поступило предложение стать тренером юношеской команды. Решил, что эта работа мне интересна»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Юрий Каминский Сергей Башкиров Дмитрий Шукалович Биатлон

Дмитрий Шукалович рассказал, почему решил стать тренером юношеского проекта.

– В конце этого сезона я обратился к Сергею Геннадьевичу Башкирову и руководству СБР с желанием стать тренером в группе Башкирова – тренером по функциональной подготовке. Руководство меня выслушало – ответа «да» или «нет» не дали, но сказали, что рассмотрят этот вопрос.

В апреле уже поступило параллельное предложение – будет развиваться юношеский проект, в котором меня хотели бы видеть в должности координатора процесса, можно назвать это старшим тренером юношеской команды. Я для себя решил, что эта работа мне интересна.

Плюс группа Башкирова объединяется с Каминским, и там я уже не видел себя в качестве тренера, а аналитиком мне оставаться не хотелось.

Тут я главный по методической части. Наверное, можно назвать это «главный по науке», но тренировочный процесс – это не только наука, это и педагогика, и организационная часть. Думаю, это более обширная работа, чем только научная сторона вопроса.

– Работа с Бабиковым, Логиновым, Цветковым – это привилегия. Как можно отказаться от нее и пойти с юниорами. В чем ваша мотивация?

– От работы с Бабиковым, Логиновым и Цветковым я не отказывался. Логинов и Бабиков решили не готовиться в команде – оставшись в команде, я бы все равно с ними не работал.

Максим Цветков остался в группе, будет работать с Юрием Михайловичем Каминским. Я с ним поговорил перед сезоном – на первом майском сборе. Та методика, которая предлагается Юрием Михайловичем, ему полностью подходит. Он опытный спортсмен, думаю, моя помощь ему особо не нужна.

С точки зрения моей мотивации... Я согласен, что спорт высших достижений и юношеский спорт – это разные вещи. Но одна вытекает из другой. И я вижу в работе с юношами большой пласт работы.

Если мы наладим его, то с этими ребятами мы придем туда, откуда я начал. Я начал сверху, опускаюсь вниз, теперь пойду обратно, – сказал Шукалович в интервью на ютуб-канале Союза биатлонистов России.

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