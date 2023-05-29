Юрий Каминский: «Новый календарь соревнований имеет ряд преимуществ. Мы растягиваем сезон, будет больше времени для тренировочного процесса»

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Биатлон

Тренер сборной России Юрий Каминский высказался о календаре соревнований предстоящего сезона.

– В следующем сезоне четко определен главный старт сезона — Спартакиада сильнейших в Златоусте. Это как-то влияет на стратегию подготовки?

– Конечно, влияет. И в прошлом сезоне на тренерском совете мы определили, что финал Кубка России и последующий чемпионат России в Ижевске рассматриваем как основные старты. И как раз финал Кубка совпадал с чемпионатом мира — проходил в те же сроки абсолютно. Было интересно посмотреть, как спортсмены готовы, что они покажут.

– Допускаете, что в этом сезоне нас могут допустить до международных стартов? Этот вариант при подготовке рассматривается?

– Честно говоря, я не думаю, что допустят. В принципе, мы в любом случае готовимся к основному старту, и, если это будет не Спартакиада, а чемпионат мира, думаю, никто не расстроится.

– Количество стартов в следующем сезоне по сравнению с прошедшим уменьшится. Это положительное изменение?

– Календарь, который разработали сейчас, имеет ряд преимуществ перед своим предшественником. Мы растягиваем сезон — у нас последние гонки будут во второй декаде апреля, значит, будет больше времени для тренировочного процесса.

И немного уменьшается количество стартов — это тоже способствует проведению более качественного тренировочного процесса, – сказал Каминский

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