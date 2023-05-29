Юрий Каминский: «Если зарплата платится за тренировки, тогда у нас должна быть благотворительная, а не спортивная организация»

Тренер сборной России Юрий Каминский высказался о ситуации с лишением ряда биатлонистов зарплат.

– В коротком комментарии на Sports.ru вы сказали, что не видели никаких списков на зарплату от Минспорта. Вы состоите в тренерской группе в WhatsApp?

– Состою. Но там не было пофамильного списка спортсменов. Да, там шло обсуждение кандидатур, однако я в нем не участвовал, поскольку хотел посмотреть весь список. В устной форме мы с Павлом Александровичем Ростовцевым немного перебросились мнениями. Он меня спрашивал, по каким критериям стоит отбирать спортсменов на ставки, я ответил – по рейтингу.

– Для вас стало абсолютной неожиданностью итоговое решение по , и Евгению Емерхонову?

– Честно говоря, абсолютной неожиданностью стало решение по Куклиной и Василию Томшину, который выше Ильназа в рейтинге стоял. Ну и все-таки исходя из каких критериев составлялся список? За что платится зарплата? Наверное, она должна платиться не за будущие, а за конкретные достижения. Чемпион России и двукратная чемпионка России хотя бы половину ставки в ЦСП заслужили.

Но решили – буду говорить «мы», потому что тоже вхожу в тренерский совет — иначе. Однако итоговый документ мы не видели. В Сочи на сборе три группы, тренеры которых окончательный список не видели. Вот сейчас говорят – в обсуждениях я не участвовал. А что обсуждать? Я же обозначил свое предложение – давайте по рейтингу на основании результатов. Все. Я даже не знаю, кто в итоге кого включал. Это первое. А второе, насколько понимаю, тренерский совет имеет совещательный голос, то есть дает рекомендации, но документ окончательный кто подписывает? На сайте Минспорта есть такие документы в архиве, можно посмотреть. Наверное, это президент или, может быть, вице-президент.

– Как бы вы охарактеризовали сложившуюся ситуацию?

– Я бы назвал ее несправедливой. Если зарплата платится за тренировки, тогда у нас должна быть благотворительная, а не спортивная организация. А если спортивная – тогда надо платить за результат или за совокупность результатов, а не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой.

– Когда вы узнали о решении по зарплатам? Список в ЦСП был направлен 15 мая.

– 20-22 мая, перед отъездом на сбор. Тогда и узнал, что из моей группы три человека не попали на ставки. Я думал, что уже на сборе получу какие-то разъяснения. Но Павел Александрович, когда прилетел сюда, сказал, что все обсуждения уже закончены, кто хотел, свои предложения сделал. Видимо, мы по-разному понимаем слово «обсуждение», что тут поделаешь? Тренеры, которые сейчас на сборе, спрашивали – можно ли что-то изменить, но получили ответ, что ничего сделать уже нельзя. Все.

– Спортсмены сейчас в каком состоянии? Разлада в группе нет?

– Состояние спортсменов – нормальное. Подшучивают друг над другом. На днях провели стрелковый тест, его выиграл Мухамедзянов. Ребята, которые плохо стреляли, шутили, что заплатят Ильназу какую-то сумму, чтобы компенсировать потерю зарплаты. Отношения у них нормальные. В общем, и ко мне тоже не изменилось отношение. По крайней мере, не вижу, чтобы что-то изменилось. Хотя я как промежуточное звено тоже ответственен за то, что случилось. Но мне непонятны обсуждения без списка – что можно говорить без имен? Итоговый список ведь только вы опубликовали, так мы и узнали все окончательно, – сказал .

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне