Юрий Каминский: «СБР ставит задачу, чтобы юниорская команда готовила спортсменов к предстоящей работе в основе. А не просто передали – и дальше работайте»

Юрий Каминский рассказал о своих новых обязанностях в должности тренера сборной России.

– С этого сезона вы будете отвечать за методическое сопровождение всей мужской сборной. Что теперь входит в ваши обязанности?

– Сейчас мы как раз и разбираемся в том, что это такое. Обсуждаем с тренерами, ищем. Должно быть единомыслие, чтобы у нас спортсмены легко переходили из группы в группу. Когда мы участвуем в Кубке мира и Кубке IBU, у нас спортсмены мигрируют из одной команды в другую, кроме нескольких лидеров. И это уже само по себе проблема, потому что спортсмен, часто переходя от одного тренера к другому, не может работать без каких-то методических и психологических потерь. Здесь нужно найти точки соприкосновения: чем больше их будет, тем лучше.

– То есть сейчас, когда мы остались без Кубка мира и Кубка IBU, главное — выработать такую схему работы?

– Сейчас важно подойти к каждому спортсмену предельно индивидуально, насколько это возможно в группе. Дать им возможность проявить свои сильные стороны, постараться исключить слабые, усреднить их.

– Как теперь выстроена ваша работа с ?

– Работа выстроена не только с Сергеем Геннадьевичем, но и с остальными тренерами. Мы обсудили ближайшие планы на текущий сбор, в июне обсуждаем на следующий. Он высказывает свою точку зрения, я высказываю свою. В случае каких-то спорных моментов, наверное, да — за мной решение, как поступать.

– С тренерами юниоров вы тоже теперь взаимодействуете?

– Сейчас СБР ставит задачу, чтобы юниорская команда не только готовила чемпионов России, Европы, мира по юниорам, но и подготавливала спортсменов к предстоящей работе в основном составе, с целью достижения максимального результата. А не просто передали – и дальше работайте. Тоже пытаемся найти взаимопонимание, чтобы тренеры молодежной команды понимали, что мы от них хотим получить, как мы работаем, – сказал .