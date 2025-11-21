Латыпов, Серохвостов, Логинов, Халили, Миронова, Резцова, Казакевич, Сливко выступят на втором этапе Кубка Содружества

Латыпов, Логинов и Халили выступят на втором этапе Кубка Содружества.

Известен состав сборной России на второй этап Кубка Содружества, который пройдет Ханты-Мансийске с 1 по 8 декабря.

Кубок Содружества

2-й этап

Ханты-Мансийск

Сборная России

Мужчины: Кирилл Бажин , Олег Домичек , Дмитрий Евменов , Роман Канаровский, Рустам Каюмов , Ярослав Конкин, Савелий Коновалов, Александр Корнев , Эдуард Латыпов , Александр Логинов , Никита Малюгин, Никита Поршнев , Егор Прокудин, Даниил Серохвостов , Евгений Сидоров , Михаил Стребко, Даниил Усов , Карим Халили .

Иван Колотов – в резерве.

Женщины: Маргарита Болдырева, Елизавета Бурундукова (Каплина ), Анастасия Гришина, Тамара Дербушева , Ирина Казакевич , Ксения Караман, Юлия Коваленко, Виктория Метеля, Светлана Миронова, Полина Плюснина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Екатерина Суханова, Инна Терещенко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко.

Екатерина Мошкова – в резерве.