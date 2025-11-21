Латыпов, Серохвостов, Логинов, Халили, Миронова, Резцова, Казакевич, Сливко выступят на втором этапе Кубка Содружества
Известен состав сборной России на второй этап Кубка Содружества, который пройдет Ханты-Мансийске с 1 по 8 декабря.
2-й этап
Ханты-Мансийск
Сборная России
Мужчины: Кирилл Бажин, Олег Домичек, Дмитрий Евменов, Роман Канаровский, Рустам Каюмов, Ярослав Конкин, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Никита Малюгин, Никита Поршнев, Егор Прокудин, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Михаил Стребко, Даниил Усов, Карим Халили.
Иван Колотов – в резерве.
Женщины: Маргарита Болдырева, Елизавета Бурундукова (Каплина), Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Ксения Караман, Юлия Коваленко, Виктория Метеля, Светлана Миронова, Полина Плюснина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Екатерина Суханова, Инна Терещенко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко.
Екатерина Мошкова – в резерве.