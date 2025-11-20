  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Александр Тихонов: «Назвал бы Фуркада умным французом. Всегда к нему относился с уважением, когда он был спортсменом»
Александр Тихонов: «Назвал бы Фуркада умным французом. Всегда к нему относился с уважением, когда он был спортсменом»

Александр Тихонов: назвал бы Мартена Фуркада умным французом.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов похвалил Мартена Фуркада за готовность помогать Союзу биатлонистов России (СБР) в общении с IBU.

«Я бы его назвал умным французом. Молодец, я всегда к нему относился с уважением, когда он был спортсменом. У него всегда были нормальные интервью, он заслужил уважение и как спортсмен, и как человек в первую очередь. Это очень похвально.

А вот прислушаются к его мнению или нет, сложно сказать. Потому что сегодняшний исполком не вызывает у меня никакого уважения», – рассказал Тихонов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
